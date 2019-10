Schockbilder aus Tierversuchslabor empören

Nach Veröffentlichung von Undercover-Aufnahmen aus einem großen deutschen Tierversuchslabor fordert Peta ein eigenes Tierschutzministerium.

„Stellenwert unserer Mitgeschöpfe muss erhöht werden"

Extreme Gewalt gegenüber Labortieren und Nutztieren

"Behördliche Kontrollen konnten in keinem der aufgedeckten Fälle das Tierleid verhindern."

Strafen bei Tierquälerei (noch) sehr milde

Eigenes Tierschutzministerium gefordert

"Da es sich um unsere Mitgeschöpfe, um fühlende Lebewesen handelt, ist die Etablierung eines eigenen Ministeriums, das ausschließlich ihre Rechte und ihren Schutz zur Aufgabe hat, längst überfällig"

Tierschützer der "Soko Tierschutz" und "Cruelty Free International" veröffentlichten kürzlich die Ergebnisse ihrer mehrmonatigen Undercover-Recherche in einem der größten, privaten Tierversuchslabore Deutschlands, LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology).Die Bilder zeigen grausame Versuche mit toxischen Produkten an Hunden oder Affen, die brutale Behandlung von den Tieren sowie Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.Die Produkte, die in dem Labor getestet werden und wurden, sind auch in Österreich zu kaufen. "Heute" berichtete. Empört meldet sich nun auch die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort. Der, so Peta.Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert, dass sowohl Labortiere als auch "Nutztiere" extremer Gewalt hilflos ausgesetzt sind.Tierschützer deckten und decken immer wieder gravierende Misstände und Tierquälereien aus, auch in Schlachthöfen und landwirtschaftlichen Betrieben. Gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen nutzen in der Praxis wenig., so Peta.Strafen gibt es für Betriebsleiter oder Tiertransporteure, die gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, nur selten. Oft enden diesbezügliche Verfahren mit einem Freispruch oder einer geringen Geldstrafe. Statt die Strafen für Tierquälerei zu erhöhen, fordern Parteien wie die CDU/CSU und SPD in Deutschland oder die ÖVP bzw. Türkis in Österreich, härtere Sanktionen für Aktivisten, die heimlich in Tierfabriken filmen.in Österreich versuchte Türkis noch hastig und ohne mediales Aufsehen eine Verschärfung des Hausfriedensbruchs-Paragrafes 109 StGb im Nationalrat durchzubringen.Tierschutzorganisationen wie Peta und Soko Tierschutz in Deutschland oder der VGT (Verein gegen Tierfabriken) in Österreich sind empört.", kritisiert VGT-Obmann Martin Balluch, der für die Liste Jetzt als Tierschutzbeauftragter zur Neuwahl im September aufgestellt war.Anlässlich der nun erschienen Aufnahmen aus dem Tierversuchslabor LPT packt Peta die Gelegenheit beim Schopf und fordert ein eigenes Ministeriums für Tierschutz in Deutschland. Grund ist: Umdem Thema den "notwendigen Stellenwert in der Gesellschaft" zu sichern,Kompetenzen zu bündeln und"Lobbyverflechtungen im derzeitigen Landwirtschaftsministerium zurückzudrängen". "Im Bundeslandwirtschaftsministerium und im Agrarausschuss des Bundestages werden vor allem die Interessen der Tiernutzer vertreten, aber nicht die Belange der Tiere." kritisiert Peta., begründet Harald Ullmann, zweiter Vorsitzender von Peta, die Forderung der Tierrechtsorganisation.