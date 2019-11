Hurrikan, Flut: Kuh-Trio schwimmt kilometerweit

Good News! Gemeinsam mit Dutzenden anderen Tieren wurden die "Insel"-Kühe von einer Flutwelle mitgerissen. Wochen später tauchen sie am Festland wieder auf.

Sie waren am 6. September von einer 2,5 Meter hohen Flutwelle von ihrer Weide auf Cedar Island ins Meer gerissen worden...

Kühe tauchen einen Monat später wieder auf

Kilometerweit geschwommen

Diese Kuh-Trio hätte wohl einiges zu erzählen. Die drei Kühe haben ein unglaubliches Abenteuer hinter sich. Sie waren am 6. September von einer 2,5 Meter hohen Flutwelle von ihrer Weide auf Cedar Island ins Meer gerissen worden. Auslöser der Sturmflut war Hurrikan Dorian , der damals als Sturm der Kategorie 1 auf die Küste traf. Insgesamt erfasste die Welle 28 Wildpferde und etwa 20 Kühe.Die Tiere galten als verloren, doch etwa einen Monat später tauchten drei von ihnen im Naturschutzgebiet Cape Lookout National Seashore auf. Der Nationalpark erstreckt sich über drei der Küste North Carolinas vorgelagerte Inseln. Laut einem Sprecher des Naturschutzgebiets wurde die erste Kuh etwa einen Monat nach dem Hurrikan auf der Insel North Core Banks entdeckt. In den zwei darauffolgenden Wochen wurden zwei weitere beim Grasen auf staatlichem Land gesehen.Der Sprecher sagte dem "Charlotte Observer" : "Ich würde sagen, es sind etwa 6,5 Kilometer über die Meerenge. Niemand weiß genau, wie sie es schafften, aber die Kühe haben sicher eine packende Geschichte zu erzählen."Dass Kühe schwimmen können, ist bekannt. Und einige hundert Meter schwimmend zurückzulegen, ist für sie kein Problem. Doch mehrere Kilometer während eines Hurrikans im offenen Wasser zu schwimmen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Es sei ein Glück gewesen, dass die Kühe nicht aufs offene Meer gespült worden seien, so der Sprecher.Anwohner versuchen nun, die liebevoll Seekühe genannten Tiere zurück aufs Festland zu bringen. Dort waren sie Teil einer Herde, die frei auf einem etwa vier Quadratkilometer großen Privatgrundstück lebte.