Nashorn-Bulle demoliert Auto von Tierpflegerin

Gefährlicher Vorfall in einem Serengeti-Park! Eine Tierpflegerin will Nashorn Kusini zurück in den Stall treiben. Als sie ihm zu nahe kommt, dreht der Bulle durch.





Nashorn rollt Auto vor sich her als wäre es ein Spielball



Der rund 1,5 Tonnen schwere Bulle Kusini hat darauf offenbar keinen Lust. Als die Pflegerin zu nahe an ihn heranfährt, attackiert das Breitmaulnashorn den Pkw mit voller Wucht. Parkbesucher filmen den Angriff.



Tierpflegerin nur leicht verletzt



