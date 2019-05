Von wegen "no kangaroos in Austria"!

Was hat Australien, das Österreich nicht hat? Kängurus – so sagt man. Stimmt nicht! Gibt es hier auch. "Heute"-Leserin Michaela Vondruska hat sie besucht.

Wenn sie das nächste mal hören, dass es in Österreich keine Kängurus gibt, zeigen Sie diese Fotos her. In Bad Vöslau (Niederösterreich) leben über ein Dutzend Kängurus, inklusive Nachwuchs. "Heute"-Leserin Michaela Vondruska besucht die Kängurufarm am Harzberg jede Woche.Ein bis zweimal die Woche fährt Michaela auf den Harzberg in Bad Vöslau. "Das Schutzhaus gehört einer Freundin und ihrem Mann", erzählt die Tierfreundin.Bei ihrem letzten Besuch hat sie den entzückenden Kängurunachwuchs vor die Linse bekommen. Fünf Känguru-Jungen sind es insgesamt. Das Geschlecht ist noch nicht bekannt. "Drei bis vier von ihnen hüpfen schon herum", erzählt Michaela.Känguru-Babys kommen bereits nach 30-40 Tagen auf die Welt. Zu diesem Zeiptunkt sind sie jedoch noch unbehaart und blind. Erst in Mamas Beutel entwickeln sich vollständig fertig. Mindestens sechs Monate bleiben die kleinen Kängurus sicher im Beutel, bis sie ihn das erste Mal verlassen. Am Anfang sind die Kleinen noch unsicher auf den Hinterbeinen und hüpfen rasch wieder zurück in Mamas Beutel. Doch die Ausflüge werden von Tag zu Tag länger."Heute"-Leserin Michaela erzählt, dass die Kängurus am liebsten Erdnüsse essen, Salat, Heu, Christbäume und Obstbaumzweige. Der Fachbegruff für Känguru ist übrigens Macropodidae. Das ist griechisch und bedeutet so viel wie "großer Fuß".Wer die flauschigen Kängurus selbst sehen möchte kann die 800m2 große Kängurufarm am Harzberg von Mittwoch bis Sonntag besuchen. In das Gehege dürfen Besucher jedoch nicht hinein. Zudem herrscht absolutes Berührungs- und Fütterungsverbot. Hunde sind erlaubt, müssen jedoch angeleint sein.(mp)