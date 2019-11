Frau lässt gesunden Hund einschläfern – das ist der Grund

Eine Hundetrainerin erntet heftige Kritik und wird als "Mörderin" beschimpft, weil sie ihren gesunden Hund einschläfern ließ. So begründet sie die drastische Maßnahme.

Eine junge Frau trägt einen süßen Hund auf dem Armen und lächelt dabei in die Kamera. So herzallerliebst dieses Foto auf Instagram auch scheint, die Geschichte dahinter löste einen Sturm der Entrüstung aus: "Vor fünf Jahren habe ich diesen Hund einschläfern lassen", schreibt Katie Rogers dazu und schüttet ihr Herz aus, warum dieser Schritt für sie unumgänglich war.Dass ihr Hund "Tanner" aber eigentlich völlig gesund war und noch keinem Menschen etwas zu leide getan hatte, entfacht den Zorn vieler Tierliebhaber. Denn Katie Rogers, ihres Zeichens professionelle Hundetrainerin in Kalifornien, hatte ihren eigenen Vierbeiner einschläfern lassen, weil er ein "böser Hund" gewesen sein soll. Dafür wurde sie nun von den Usern beschimpft und als "Mörderin" gebrandmarkt."Wenn er mir einmal ausgekommen wäre, hätte er einen anderen Hund getötet. Und er hätte jeden Menschen angefallen, der sich ihm in den Weg gestellt hätte. Da bin ich mir sicher", erklärte sich die Amerikanerin. "Er war nicht ängstlich, er war aggressiv.""Das Zusammenleben mit einem geistig oder verhaltensbedingt kranken Hund verändert dein Leben", so Rogers. Drei Jahre lang hätte Tanner unter ihrem Dach gelebt. "Ich habe alles für ihn getan, mein ganzes Leben umgekrempelt, um gut genug für ihn zu sein und habe nichts außer Kummer zurückbekommen."Auch ihren Mitmenschen sei das aufgefallen: "Meine Mutter hat meine Beziehung zu Tanner mit jener zu einem Missbrauchstäter verglichen", schreibt die junge Frau weiter. Den Vierbeiner einschläfern zu lassen, sei die schlimmste und schmerzhafteste Entscheidung gewesen, die sie je treffen musste. Bereut hat sie diese aber trotzdem nie.Vor dem tatsächlichen Schritt habe sie mit ihren Mentoren und bekannten Experten Rücksprache gehalten und ihnen Tanner vorgestellt. An der Entscheidung zur Euthanasie änderten diese Gespräche aber nichts mehr.Dass sie dafür nun angefeindet wird, schien Katie Rogers bereits vorhergesehen zu haben. Sie appelliert an all jene, die nun Kritik an der "Ermordung" eines körperlich gesunden Tieres üben, sich folgende Frage zu stellen: "Wäre es besser gewesen, mit diesem Hund zu leben? In ständiger Angst zu leben? Dass er vielleicht irgendwann einen anderen Menschen verletzt?" Für sich selbst hat sie die Antwort bereits gefunden: "Nein, das wäre es nicht."