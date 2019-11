Martinigansl: 3/4 aller Gänse aus dem Ausland

Woher das Gansl auf dem Teller kommt; wie (gut oder schlecht) es gehalten wurde, wissen Herr und Frau Österreicher meist nicht. Eine Gesetzeslücke macht es möglich.

Lebendrupf: "Bis zu 3000 (!) Gänse werden in fünf Stunden per Hand gerupft." , informiert Vier Pfoten. Eine grausame und sehr schmerzhafte Prozedur, die in Österreich verboten ist.

Auf dem Bild zu sehen: Graue Gänse in Ungarn, die mehrmals am Tag brutal gestopft werden, um aus ihren Lebern "Foie Gras" (Stopfleber) herzustellen. Stopfmast ist in Österreich streng verboten; in Ungarn nicht. Aus Ungarn importiert Österreich allerdings das meiste Gänsefleisch.

"Obwohl das Stopfen – also die Zwangsernährung – von Gänsen oder auch Enten in Österreich verboten ist, so kann diese Methode bei importierten Tieren sehr wohl angewandt worden sein."

Lebendig gerupft oder qualvoll gemästet

Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie gefordert

„Bislang wehrt sich der Gastro-Sektor gegen eine Kennzeichnung der verwendeten Produkte..."

Wenn schon Gansl, dann in Bio-Qualität

Martinigansl, Stopfleber, Lebendrupf: Gänse sind in Österreich speziell in der kalten Jahreszeit heiß begehrt. Woher die Gans auf dem Teller kommt und wie (schlecht oder gut) sie gehalten wurde, darüber lässt die Gastronomie Konsumenten jedoch im Unklaren. Denn wo die Gans auf dem Teller herkommt, muss ( wie bei verarbeiteten Eiern ) in der Gastronomie und in Großküchen nicht angegeben werden.Drei Viertel aller in Österreich verspeisten Gänse kommen aus dem Ausland, wo sie unter Bedingungen gehalten werden, die in Österreich aus Tierschutzgründen längst verboten sind. "Heute" berichtete bereits zum "Weihnachtsgansl". , informiert die Stadt Wien (Umwelt) in einer Aussendung zum Thema.Die Gefahr Fleisch aus Stopfmast oder Lebendrupf vorgesetzt zu bekommen, ist groß, warnen die Tierschutzorganisation Vier Pfoten und die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien. Drei Viertel aller in Österreich verspeisten Gänse kommen nämlich aus dem Ausland. Hauptsächlich aus Ungarn, gefolgt von Deutschland, Dänemark, Polen und Frankreich.In Ungarn sind tierquälerische Praktiken wie Lebendrupf (Gänsen werden bei lebendigem Leib die Federn ausgerupft) oder die Stopfmast ("Foie Gras"; Gänsen wird dreimal täglich ein Rohr in den Magen gestopft und das Tier gemästet. Die Leber vergrößert sich dabei auf das Zehnfache; "Stopfleber") erlaubt.In Österreich sind diese Praktiken längst verboten. Importiert wird das Fleisch trotzdem; eine verpflichtende Herkunfskennzeichnung, damit Konsumenten wissen was auf ihrem Teller landet, gibt es für Gastronomie und Großküchen keine., so Martina Pluda von Vier Pfoten.Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten fordert seit Jahren eine umfassende Kennzeichnungspflicht für die Gastronomie und Großküchen."Aus Tierschutzsicht ist es natürlich das Beste, auf Fleisch und daher auch auf das Gansl zu verzichten.", so Vier Pfoten.Doch wer nicht auf sein Gansl verzichten möchte, soll auf Bioqualität und heimisch gehaltene Gänse achten, informiert auch die Stadt Wien. Das Label „Österreichische Weidegans" garantiere beispielsweise, dass es sich um österreichische Tiere handelt, die nicht gestopft und gerupft wurden.Klug ist es, direkt bei der Reservierung nachzufragen, woher die Gänse kommen, rät Pluda. „Sollte über Website oder sonstige Informationen des Lokals nichts über die Bedingungen der Tierhaltung und -herkunft bekannt sein, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um Tierqual-Fleisch handelt...", informiert Martina Pluda.