Baby-Katze vermisst! Wer hat kleine Mina gesehen?

Katzenmama Aleksa aus Burgkirchen (OÖ) ist verzweifelt. Ihr knapp vier Monate altes Kätzchen ist verschwunden. Darum bittet sie die "Heute"-Community um Hilfe.

Abends bei Regenwetter verschwunden

"Hallo liebe Leser. Mein kleines Kätzchen Mina ging im Bezirk Braunau in Burgkirchen am 6.September verloren. Ich bitte um Hilfe."

Merkmale

"Wir vermissen die kleine sehr und freuen uns sehr über Ihre Hilfe."

Seit Freitag, 6. September, ist die kleine Mina aus Burgkirchen (Bezirk Braunau, Oberösterreich) verschwunden. Katzen-Brüderchen Pablo und Katzenmama Aleksa vermissen die knapp vier Monate alte Katze sehr. Leider fehlt bisher jede Spur von der Mieze.Mina verschwand am Abend des 6. Septembers 2019 in der Dr.-Widerhofer-Straße (Burgkirchen). An dem Tag hatte es geregnet, so Katzenmama Aleksa. Seither sucht sie nach ihrer jungen Katze. Bisher ohne Erfolg. Darum wendet sie sich an die "Heute"-Community., so Aleksa.Mina ist ein knapp vier Monate altes, grau-geflecktes Kurzhaar-Weibchen. Sie ist nicht gechippt und trägt auch kein Halsband. Besonders auffällig ist der große weiße Strich rechts neben ihrem linken Auge. Sie ist sehr verschmust und hat "braun bis gelbe Augen"., so Aleksa.