Asfinag rettet Babykatze aus Schacht bei A2-Tunnel

Mit kläglichem Miauen hat eine Baby-Katze heute, Montag, 26. August, beim Tunnel Lendorf bei der Nordumfahrung Klagenfurt auf der A 2 Südautobahn auf sich aufmerksam gemacht. Das verängstigte Jungtier saß dort auf der Abwasserpumpe, umgeben von schmutzigem Wasser, Lärm und Dunkelheit. Ohne zu zögern haben die beiden ASFINAG-Mitarbeiter Günther Graier und Otto Debelak aus der Betriebstechnik der ASFINAG-Autobahnmeisterei Klagenfurt die Rettungsaktion gestartet. Günther Graier kletterte auf der Leiter hinunter und konnte den kleinen verängstigten Kater bergen. Das ging jedoch nicht ganz ohne Kratzer über die Bühne. ?Der Fellknäuel muss wohl über die Einlaufschlitze auf der Überholspur in ein Kanalrohr, das in den Abwasserschacht mündet, geflüchtet und dort ins Wasser gefallen sein?, erklären die beiden Katzenretter, ?glücklicherweise konnte sich der Vierbeiner auf die Abwasserpumpe retten.? Nach einer großen Portion feinstes Katzenfutter in der Autobahnmeisterei gab es ein schnurrendes Dankeschön an die Retter. Jetzt heißt es erst einmal erholen, bevor es abends in das vorübergehende neue zu Hause geht. Ein ASFINAG-Mitarbeiter der Verkehrsmanagement-Zentrale Klagenfurt gibt dem Kleinen jetzt erst einmal ein neues Heim.

Ein Babykater "saß dort auf der Abwasserpumpe, umgeben von schmutzigem Wasser, Lärm und Dunkelheit."

Kater rettet sich auf Abwasserpumpe

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



„Der Fellknäuel muss wohl über die Einlaufschlitze auf der Überholspur in ein Kanalrohr, das in den Abwasserschacht mündet, geflüchtet und dort ins Wasser gefallen sein"

Asfinag-Mitarbeiter nimmt Kater mit nach Hause

Tierische Rettungsaktion am Montagmorgen auf der A2 Südautobahn bei der Nordumfahrung Klagenfurt (Kärnten). Zwei Asfinag-Mitarbeiter, Günther Graier und Otto Debelak, hören ein "klägliches Miauen" beim Tunnel Lendorf.Die beiden Asfinag-Mitarbeiter machen sich sofort an die Arbeit den verängstigten Kater aus seiner misslichen Lage zu befreien. Günther Graier klettert an einer Leiter den in den Abwasserkanal und birgt den Knirps.Graier zieht sich dabei ein paar Kratzer zu, wie es in der Asfinag-Aussendung heißt, steht aber drüber. Der Kater war wohl sehr verängstigt. Wie sich das Jungtier in die missliche Lage manövrierte, kann nur spekuliert werden., erklären die beiden Katzenretter, „glücklicherweise konnte sich der Vierbeiner auf die Abwasserpumpe retten."Die Retter versorgen den jungen Kater mit einer "großen Portion feinstem Katzenfutter", wie es in der Aussendung heißt. Der Kater bedankt sich anschließend schnurrend in der Autobahnmeisterei bei seinen Rettern. Ein vorübergehendes, neues Zuhause hat der Kater auch schon. Ein Asfinag-Mitarbeiter der Verkehrsmanagement-Zentrale Klagenfurt hat den Kleinen erstmal mit nach Hause genommen. (mp)