(Die Wildtierhilfe Wien stellt sich vor)

Die Wildtierhilfe Wien ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um in Not geratene Wildtiere kümmert. Das Team setzt sich u.a. aus BiologInnen, WildtierökologInnen und TierärztInnen zusammen.

In Not geratene Wildtiere sind auf die Hilfe der Menschen angewiesen, die sie gefunden haben. Die Verantwortung für die Erstmaßnahmen liegt also bei den FinderInnen, die mitder Situation meist überfordert sind.eine Herausforderung dar. Hinzu kommt die Frage, wer für die bei der Versorgung anfallenden Kosten aufkommt.Die Wildtierhilfe Wien ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dieser Aufgabe annimmt. Ende 2013 gegründet, widmen wir uns der medizinischen Versorgung, Aufzucht und Pflege verletzter, kranker oder verwaister Wildtiere. Nach erfolgreicher Pflege werden unsere Schützlinge in ihrem natürlichen Lebensraum ausgewildert.Dieses Angebot ist für FinderInnen ganz und gar kostenlos: Nur so kann sichergestellt werden, dass Wildtiere die gleiche Chance erhalten wie Haustiere, für die deren HalterInnen verantwortlich sind.Unser Team setzt sich u.a. aus BiologInnen, ZoologInnen, WildtierökologInnen und TierärztInnen zusammen, die sich in enger Zusammenarbeit mit anderen Auffangstationen und Tierkliniken um die Versorgung der Wildtiere kümmern. Alle PflegerInnen arbeiten ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis.Die Mitglieder unseres gemeinnützigen Vereins pflegen jährlich über 1000 kranke oder verletzte Wildtiere sowie verwaiste Tierkinder.Seit 2016 bietet die Wildtierhilfe Wien mit dem auf Wildtiere spezialisierten Tierheim im 9. Wiener Gemeindebezirk eine zentrale Anlaufstelle für hilfesuchende Wildtier-FinderInnen –mitten im Herzen Wiens. Seit der Vereinsgründung wurden über 6.000 Tiere versorgt. Durch den immer größer werdenden Andrang steigt die Zahl unserer Schützlinge von Jahr zu Jahr:2018 konnte der Verein über 1.000 Wildtieren helfen. Unter unseren Pfleglingen befinden sich seltene und streng geschützte Tierarten aus ganz Österreich, wie Eisvögel, Turmfalken, einige Fledermausarten und Mauersegler.Auch beliebte Gartenbesucher wie Siebenschläfer, Eichhörnchen, Igel und über 40 heimische Singvogelarten werden aufgenommen und versorgt.Unser Anliegen ist es, mit unserer Arbeit dazu beizutragen, dass sich Menschen und Wildtiere harmonisch den Lebensraum teilen können. Unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere Begeisterung teilen wir gerne im Rahmen von Workshops und Vorträgen für interessierte TierfreundInnen, an Schulen und in Kindergärten.Vereins- und Spendenkonto:Wildtierhilfe WienIBAN: AT84 2011 1824 2690 1400BIC: GIBAATWWXXX(mp)