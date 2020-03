"Nur Notfälle" – Tierspital schränkt Betrieb ein

Wichtige Info für Wiener Tierhalter! Wegen des Coronavirus schränkt das Tierspital der Vetmeduni Vienna seinen Betrieb ein.

TierhalterInnen werden dringend ersucht, nur in Notfällen mit ihrem Tier in den Universitätskliniken vorstellig zu werden.

Anweisungen für TierhalterInnen

Maßnahme um Ausbreitung des Coronavirus einzudümmen

Bei Fragen – hier können Tierhalter anrufen

Wie die Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni Vienna) am heutigen Donnerstag informiert, wird der Betrieb des Tierspitals ab Freitag 13.3.2020 für einen Monat eingeschränkt., appelliert die Vetmeduni Vienna in ainer aktuellen Aussendung.Sollten Tierhalter mit ihrem Tier dringend einen Experten der Vetmeduni persönlich aufsuchen wollen, bittet die Universität folgendes zu beachten:Bitte nur dann persönlich vorbeikommen, wenn Tierhalter keine Symptome wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden aufweisen oderwährend der vergangenen 14 Tage nicht in einem Risikogebiet waren (siehe Auflistung des Außenministeriums).sollen durch die Tierhalter nach Möglichkeit undmit den ExpertInnen verschoben werden. Das betrifft zum Beispiel Behandlungen, Routineuntersuchungen oder geplante Operationen.Das Rektorat hat diese Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der Empfehlungen der Bundesregierung beschlossen. Auch der Lehrbetrieb wurde auf "virtuelle Lehre" umgestellt. Nun folgt das Tierspital. Die zusätzlichen Maßnahme sollen zur Eindämmung der Coronavirus-Risiken beitragen, heißt es von der Vetmeduni Wien.liegt der Fokus der Tierklinik in Wien Floridsdorf ab jetzt auf "dringende Behandlungen und Notfälle". Das gilt für alle fünf Universitätskliniken: Wildtiere, Kleintiere und Heimtiere, Pferde, Schweine und Wiederkäuer, Geflügel und Fische.TierpatientenhalterInnen und insbesondere ältere Menschen sowie Menschen mit Vorerkrankungen in den Wartebereichen der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu schützen und das Risiko einer möglichen Infektionsübertragung am Campus der Vetmeduni Vienna zu minimieren. Gleichzeitig sollen die Einschränkungen dazu beigetragen, "dass ausreichend tiermedizinisches und -pflegerisches Personal für die Versorgung von Notfällen zur Verfügung steht", heißt es abschließend.Bei Fragen sind die Experten der einzelnen Universitätskliniken der Vetmeduni rund um die Uhr unter folgenden Telefonnummern für Tierhalter erreichbar:: +43 1 25077-5555+43 1 25077-5520+43 1 25077-5232