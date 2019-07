30 verirrte Kühe mit dem Heli aus Graben gerettet

Endstation Graben! Mit einer 50 Meter langen Leine und einem Netz wurde eine Kuhherde zurück auf ihre Weide geflogen. Eines der Rinder verletzte sich dabei.

Betäubung wirkte nicht bei allen Tieren

Alle folgten einer Kuh

Eine Kuh macht sich unweit der Weide auf den Weg in Richtung Schlucht. Die anderen folgen ihr. Bald darauf stehen 30 Kühe in einem Graben, aus dem sie sich selbst nicht mehr befreien können – Endstation."An die 30 Rinder sind am letzten Mittwoch im Gebiet des kleinen Schlierentals im Kanton Obwalden im Einzugsgebiet des Wängenschlierenbaches in einen Graben geraten und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien", sagt Guido Baumann. Um die Tiere retten zu können, wurde die Alpinlift Helikopter AG kurz vor Mittag zu dem ungewöhnlichen Einsatz durch die Rega (Schweiz) aufgeboten.Guido Baumann saß als Pilot im rettenden Helikopter: "Die ganze Bergungsaktion dauerte über fünf Stunden bis alle Tiere sicher geborgen waren." Gerettet wurden die Rinder mit speziellen Tierbergungsnetzen. Diese waren an einer 50 Meter langen Leine am Helikopter befestigt, damit die Rinder aus dem engen Graben auf die Weide geflogen werden konnten.Damit dies überhaupt möglich war, mussten die meisten Rinder von einer aufgebotenen Tierärztin mit Betäubungsmitteln ruhig gestellt werden, bevor ihnen das Netz übergelegt werden konnte. "Auch unter Betäubungsmitteln wehrten sich einige Rinder vehement", sagt Baumann weiter.Dies war für die Beteiligten nicht ungefährlich. Denn die Rinder, die bis zu 500 Kilogramm auf die Waage bringen, hätten ausschlagen oder ihre Helfer umrennen können. Baumann: "Damit sie nicht flüchten konnten, mussten wir sie vor der Rettung an einem gefällten Baumstamm festbinden."Größere Rinder seien mit mehreren Dosen betäubt worden, doch in zwei Fällen habe selbst das nicht gereicht. Ein Rind wurde verletzt, als es das Tobel hinunter rannte, bevor es gerettet werden konnte. Das zweite Rind flüchtete durch den schlammigen Graben, bevor es sich vom Hirten zur Alp treiben ließ. Baumann: "Es ist ein Wahnsinn, wie viel Energie diese Tiere besitzen."Baumann (52) fliegt seit 33 Jahren Helikopter. "Eine Rettungsaktion dieser Größenordnung habe ich aber noch nie erlebt", sagt er. Die Tiere seien in die missliche Lage geraten, weil eines der Rinder sich auf den Weg zur Schlucht machte und die Herde ihm folgte. Im Einsatz standen eine Tierärztin, Mitarbeiter der Alpinlift Helikopter AG, der betroffene Älpler sowie Bauern, die zu Hilfe kamen.(Daniela Gigor)