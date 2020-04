Das könnte das längste Tier der Welt sein

In der australischen Tiefsee gelang Meeresforschern die Sichtung eines Meerestieres, das so lang wie ein Flugzeug ist.

Meeresforscher machten vor der australischen Küste eine spektakuläre Entdeckung: Ihnen gelang es, ein nudelartiges Gebilde zu filmen. Ein besonderes Quallen-Exemplar, wie sich herausstellte. Und vor allem besonders groß.Den Durchmesser schätzen die Wissenschaftler auf 15 Meter, die Länge auf 46 Meter - was es zum längsten Tier der Welt machen würde.Diese Sensation war noch dazu ein Zufallsfund auf der Expedition eines Forscherteams unter der Leitung des Schmidt Ocean Institute. Die Staatsqualle wurde überraschend auf dem Weg zurück an die Oberfläche in etwa 630 Metern Tiefe entdeckt. Sogar die Forscher zogen nach ihrer Entdeckung schnell wieder in die Sicherheit des U-Boots zurück. "Die meisten Wissenschaftler waren gar nicht mehr im Kontrollraum", erzählte Expeditions-Leiterin Nerida Wilson. "Die Nachricht verbreitete sich bald und Menschen strömten in den Kontrollraum, um die Aufregung zu teilen. Es war einfach erstaunlich zu sehen, wie sich dieser riesige Organismus wie ein spiralförmiges UFO ausbreitete und in der Wassersäule schwebte. Wir konnten nicht glauben, was wir da sahen."„Alle waren überwältigt, als es in Sicht kam", erzählen die Biologinnen Nerida Wilson und Lisa Kirkendale vom ebenfalls an der Expedition beteiligten Western Australian Museum gegenüber dem Wissenschaftsportal ScienceAlert. „Die Begeisterung war groß. Von überall her auf dem Schiff strömten die Leute in den Kontrollraum." Das bizarre Tier ist eine sogenannte Staatsqualle, die sich dadurch auszeichnet, dass sie wie ein einziger Organismus aussieht, jedoch aus vielen Organismen, die alle Klone von sich sind, besteht. „Es besteht aus Millionen miteinander verbundener Klone – so als hätten die Borg [Anm. d. Red.: Volk aus Star Trek, das insektenähnlich zusammenlebt] und die Klonkrieger [Anm. d. Red.: geklonte Soldaten aus Star Wars] ein Baby zusammen. Für jeden Klon gibt es Dutzende verschiedene Aufgaben innerhalb der Kolonie, und jeder Klon ist auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert," so die Meeresbiologin weiter. So ist der eine Klon etwa auf Fortpfanzung spezialisiert, der andere auf Ernährung.Ja, die Special Snowflake unter den Quallen hat auch schon viele Spitznamen, eine "spiralförmige Riesen-Spaghetti" nennt sie etwa die Welt.