Tierschützer grillen in Österreich einen Hund

Hunde streicheln, Schweine essen

"Die Unterscheidung zwischen Hunden als geliebte tierische Mitbewohner und Schweinen als „Nutztiere" ist willkürlich. Es macht keinen Unterschied, ob das Fleisch auf unseren Tellern von einem Huhn, Rind oder Hund stammt – denn alle Tiere leiden gleich"

"Manchmal muss man schockieren und provozieren um zum Nachdenken anzuregen"

"Was sollen die Kinder denken?"

"Wir vertreten klar den Standpunkt, dass Kinder wissen sollen was sie essen. Man muss Kinder aufklären, statt wahre Begebenheiten zu verschweigen. Sie sollen selbst eintscheiden können was sie essen."





Fleischessen als unhinterfragte Religion

Fleischproduktion = Klimakiller Nummer eins

Auch dieses Jahr sorgte das brutale Hundefleischfestival in Yulin (China) europaweit für Kritik und Empörung. "Heute" berichtete. Bei dem Festival werden jeden Juni rund 10.000 Hunde getötet und verspeist. "Das ist unmenschlich" oder "Was sind das für Bestien?" kommentieren auch unsere Leser.Diese Frage wirft Peta Deutschland mit einem Hundebarbecue in den Raum. Begonnen hat die Aktion in England. Diese Woche sind die Tierschützer in Österreich. Der Hund ist natürlich eine Attrappe.Einen Hund würde in Österreich vermutlich niemand grillen. Ein Spanferkel, Würstel, Steak oder Hühnerfilet jedoch ohne mit der Wimper zu zucken., so Jens Vogt, Aktionskoordinator bei Peta.Ausgestattet mit einer Hundeattrappe, Schildern, Flyern und einem Banner wollen die Aktivisten über "Speziezismus" aufklären. Ein Phänomen von dem die meisten Meschen, die Fleisch essen, vermutlich noch nie etwas gehört haben., so Lisa Kainz, Peta-Fachrefrentin für Tiere in der Ernährungsindustrie, im Gespräch mit "Heute".Die Menschen reagieren unterschiedlich auf die Aktion, so Kainz. Es gibt positive wie negative Reaktionen. Ein Spruch der immer wieder kommt "Was sollen die Kinder denken?", so Kainz. Dem Kinder-Argument hält Kainz im Gespräch mit "Heute" Folgendes entgegen:Haben Sie schon einmal das Wort Speziezismus oder Karnismus gehört? Speziezismus (selbes Prinzip wie Rassismus oder Sexismus) bedeutet die Abwertung einer anderen Spezies – die Spezies Mensch stellt sich also über die Spezies Tier. Darum betrachten wir es als selbstverständlich Tiere zu halten und zu essen, andere Menschen hingegen nicht.Karnismus bedeutet, dass wir es für angemessen halten bestimmte Tierarten zu essen und andere nicht. Ohne darüber nachzudenken woher das kommt und warum wir es tun. Eine Art unhinterfragte Religion.Alleine in Österreich werden jedes Jahr run 99 Millionen Tiere geschlachtet. In Deutschland sind es um die 800 Millionen. Weltweit rund 150 Miiliarden."Produkte tierischer Herkunft sind Klimakiller Nummer eins", informiert Peta. Die Massentierhaltung trägt mehr zum Klimawandel bei als er weltweite Verkehr.(mp)