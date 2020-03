Venedig ohne Touristen – Tiere und Natur atmen auf

So hast du Venedig vermutlich noch nicht gesehen. Die Natur erholt sich, das Wasser ist klar und die Schwäne haben das Wasser für sich.

Das öffentliche Leben ruht in Italien wegen der Coronavirus-Epidemie seit Wochen.

Die Natur in Venedig erholt sich, so ganz ohne Massentourismus.

Das öffentliche Leben ruht in Italien wegen der Coronavirus-Epidemie seit Wochen. Fast alle Geschäfte, mit Ausnahme jener zur Versorgung, sind zu, Bars und Restaurants ebenfalls. Auch die Anzahl Touristen ist stark zurückgegangen, die Straßen in Florenz, Rom oder Venedig sind leer.In der Lagunenstadt hat die Corona-Krise nun - trotz allem - eine positive Auswirkung: Anwohner zeigen auf der Facebook-Seite Venezia Pulita ("Sauberes Venedig") Fotos der sauberen Kanäle.Die Fotos sind beeindruckend. Auf den Bildern sind Fische auf dem Grund zu erkennen, das Wasser ist kristallklar. Wie das Portal «Vai Elettrico» schreibt, erhole sich dieser Tage die Natur vom Massentourismus und der Umweltverschmutzung.Es seien wieder viel mehr Vögel zu sehen, schreibt ein Anwohner auf Facebook. "Erstaunlich", freut sich ein anderer. Dass diese Situation für immer so bleiben wird, daran glaubt niemand. "Wenn diese Krise mal vorbei ist, und wir das klare Wasser und die Fische nicht mehr haben, werden wir diese Stille vermissen", meint ein weiterer User.