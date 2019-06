Koalabären stehen kurz vor dem Aussterben

In Australien gibt es bald keine wildlebenden Koalas mehr, warnt eine australische Koala-Stiftung. Die größte Bedrohung für die Tiere? Der Mensch.

Das Problem? Klimawandel, Menschen, Unfruchtbarkeit

"Mit der Vernichtung ganzer Eukalyptuswälder treibt man die Baumbewohner in die Flucht – und oft in den Tod."

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



In 41 von 128 Wahlbezirken keine Koalas mehr

Politik hat es in der Hand

Das Wahrzeichen Australiens ist "praktisch ausgestorben", warnt die gemeinnützige Koala-Stiftung "Australian Koala Foundation" (AKF). Die Zahl der flauschigen Beuteltiere soll schon lange sinken. Mittlerweile sollen es zu wenige Tiere sein, um den Bestand erhalten zu können. Jetzt ist die Politik am Zug.Eine der Hauptursachen für das große Koalasterben sind großflächige Waldrodungen. Damit verlieren die Beuteltiere immer mehr ihren Lebensraum und ihre Hauptnahrungsquelle., heißt es vom WWF. die Koalas daher in der Rubrik „gefährdet".Wegen der ausgelösten Hitzewellen sterben jedes Jahr tausende Tiere an Dehydrierung, heißt es von der AKF.Ein weiteres, riesiges Problem:Die Anzahl der Tiere, die noch fruchtbar sind, ist so gering, dass genetische Erberkrankungen die Folge wären.Laut der australischen Stiftung befinden sich in 41 von 128 staatlichen Wahlbezirken keine Koalabären mehr. Die Tierschützer überwachen die Habitate seit 2010. Im Jahr 2016 zählte die Stiftung rund 330.000 wilde Koalas. Mittlerweile sollen es nur noch 80.000 Tiere sein. Damit sei die Population zu gering, um die Beuteltiere am Leben zu erhalten, so die AKF.Zwischen 1890 und 1927 sollen laut der AKF mehr als acht Millionen Koalas wegen ihrem Fell getötet und nach London verschifft worden sein.In Australien gibt es keine einheitlichen Standards zur Erhaltung des Lebensraums von Koalas und den Tieren selbst. Die australische Bundesregierung betrachtete dies bisher als Aufgabe der einzelnen Bundesstaaten."Ich fordere den neuen Premierminister auf, nach den Wahlen im Mai das Koalaschutzgesetz, das seit 2016 schriftlich vorliegt, zu erlassen. Die Not des Koalas liegt nun in seiner Hand".(mp)