Tierarzt adoptiert Katze mit zwei Gesichtern

Dieses außergewöhnliche Kätzchen wurde mit zwei Gesichtern geboren. Das Fellknäuel hat einen Körper und einen Kopf, dafür zwei Mäuler und drei Augen.

Duo geht es richtig gut

Dass diese "Janusklatze" noch lebt grenzt an ein Wunder. Normalerweise sterben sie wenige Tage nach der Geburt. Diese Mieze nicht.Bei der Geburt wurde das außergewöhnliche Kätzchen von seiner Mutter verstoßen. Tierarzt Dr. Ralph Tran nahm sich dem Fellknäuel an und adoptiere den Knirps.Duo, wie das Kätzchen nun heißt, hat zwei Gesichter. Eine Krankheit, die Diprosopos genannt wird. Das Tier hat einen Körper und einen Kopf aber zwei Gesichter, mit drei insgesamt drei Augen und zwei Mäulern. Die beiden Mäuler funktionieren unabhängig voneinander. Kätzchen mit einer solche Fehlbildung werden "Januskatzen" genannt.Wie es sich für ein außergewöhnliches Haustier gehört, hat Duo mittlerweile eine eigene Facebook-Seite. Dr. Tran veröffentlicht hier regelmäßig Fotos und Videos von Duo. Laut Katzen-Papa Dr. Tran geht es Duo richtig gut. Das Kätzchen frisst gerne und ist sehr aktiv. Das Auge in der Mitter scheint Duo allerdings zu stören. Das wird Katzen-Papa Dr. Tran noch operieren, wie er auf Facebook ankündigt.