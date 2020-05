Lama gibt Hoffnung im Kampf gegen Covid-19

Es mag kurios klingen, doch ein belgisches Lama namens "Winter" schürt neue Hoffnungen im Kampf gegen Covid-19.

Lama "Winter" bildete Antikörper, soll an Menschen getestet werden

Wissenschaftler der Universität Texas suchen seit 2016, also lange vor Ausbruch der aktuellen Corona-Pandemie, bei Lamas nach Antikörpern, die Coronaviren wie Sars oder Mers neutralisieren können. Bisher eher als Nebenjob, gewinnt ihre Forschung in Zeiten von Covid-19 derzeit an Wichtigkeit.Bei einem Lama waren die Forscher erfolgreich. Lama "Winter" bildete nach Verabreichung von Sars- und Mers-Viren unterschiedliche Antikörper. Nun hoffen die Forscher, dass die Antikörper als vorbeugende Behandlung eingesetzt werden können.Dafür wollen sie die Antikörper jemanden injizieren, der noch nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert ist. Wann es soweit sein könnte und die Details zur Studie, findest du im Video oben.