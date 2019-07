Italien verbannt Fiaker aus der Innenstadt

Die Diskussion rund um Fiaker in der Wiener City gibt es auch in Bella Italia, dort heißen sie "Botticelle". Die Pferde sollen nun aus der Stadt verbannt werden.

„Nie wieder Pferdekutschen im Straßenverkehr"

"Kampf gegen Ausnutzung von Pferden gewonnen"

„Schluss mit erschöpften Pferden auf den Straßen"

Fiakerkutscher protestieren

Italien will Fiaker laut mehreren Medienberichten von seinen Straßen verbannen. Die "Botticelle" sollen in Zukunft nur noch Grünbereichen wie Parks und Naturschutzgebieten eingesetzt fahren. So steht es in einem Abänderungsantrag zur Straßenverkehrsordnung, die von der Verkehrskommission der römischen Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde.Von der Maßnahme betroffen ist vor allem Rom mit seinen über 40 Pferdekutschen.Bei Veranstaltungen mit "religiösem, kulturellem oder historischem Charakter" dürfen die Pferdekutschen eingesetzt werden., freut sich auch die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi, die sich seit ihrem Amtsantritt 2016 dafür einsetzt, dass Fiaker aus der Stadt verbannt werden. Sie löste damit heftigen Protest der Kutscher aus."Wir haben einen jahrzehntelangen Kampf gegen die Ausnutzung von Pferden im Namen veralteter Traditionen gewonnen, die die Rechte der Tiere verachten", so die Ex-Tourismusministerin und Tierschützerin Michela Vittoria Brambilla.Die „Botticelle" würden zu Roms Stadtbild gehören wie das Kolosseum und der Trevi-Brunnen, kritisieren italienische Pferdekutscher. Dasselbe Argument hört man auch in Wien wenn es um Fiaker geht.Italienische Kutscher weisen den Vorwurf zurück, dass Pferde unter dem städtischen Verkehr und der Hitze leiden würden. Niemand kümmere sich besser um die Pferde als die Kutscher, heißt es vom Verband der römischen „Botticelle"-Besitzer. (mp)