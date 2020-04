Was treiben Tiere in Schönbrunn? 22 Fotos

Zoo zu! Doch die Welt im Tiergarten dreht sich während Corona-Pandemie auch ohne Besucher weiter. Alle News seit Shutdown zum Durchklicken.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) Seit 12. März ist der Zoo Schönbrunn wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Was hat sich im letzten Monat im Tiergarten so getan? 22 tierische coole Bilder zum Durchklicken!

(Bild: Paul Berger, Tiergarten Schönbrunn) 16. März: Tag des Pandas Weltweit wird heute der Tag des Pandas gefeiert, um die bedrohten Bambusbären in den Fokus zu rücken. Wir zeigen Ihnen dazu ein Foto von unserem Panda-Männchen Yuan Yuan. Wie unsere beiden Großen Pandas Yang Yang und Yuan Yuan diesen Tag verbringen werden? Wie immer - sehr gemütlich! Mit viel schlafen und fressen. Bambus liefert sehr wenig Nährstoffe. Bis zu 30 Kilogramm Bambus muss ein erwachsener Panda deshalb pro Tag fressen.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 18. März: Finja-Bildband ist in Druck Was macht eigentlich unser Zoofotograf Daniel Zupanc im Homeoffice? Einen Bildband über Finja! 144 Seiten voll mit herzigen Fotos und spannenden Infos über unser aufgewecktes kleines Eisbären-Mädchen und seine Eltern Nora und Ranzo erwarten die Leserinnen und Leser. Ab 3. April 2020 wird der Bildband erhältlich sein. Von jedem verkauften Exemplar spendet der KIKO Verlag 1 Euro an PBI, eine der größten Initiativen zur Rettung der Eisbären.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 19. März: Wasserschweine genießen die Sonne Das frühlingshafte Wetter nutzen manche unserer Tiere heute so richtig aus. Wie dieses hier: unser Wasserschwein im Südamerikapark. Eigentlich ist es gar kein Schwein, sondern das größte Nagetier der Welt. Es wird auch Capybara genannt. Wenn unsere Wasserschweine nicht gerade ein Sonnenbad am Teich nehmen, fressen oder ruhen sie im Wasser. Mit kurzen Schwimmhäuten zwischen den Zehen können sie hervorragend schwimmen und tauchen.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn, Christian Kurz) 20. März: Start der Aktion "Von Tier zu dir" Wenn auch ihr eines unserer Tiere besonders vermisst, dann schreibt uns eine E-Mail, oder eine Nachricht auf Facebook und Instagram. Mit "Von Tier zu dir" schicken wir euch in der nächsten Tagen Grüße aus dem Tiergarten! Nachdem der Wiener Zoo präventiv geschlossen wurde, hat er die Aktion Von Tier zu dir - Grüße aus dem Tiergarten Schönbrunn ins Leben gerufen. Die Menschen sind aufgerufen, zu schreiben, welches Zoo-Tier sie besonders vermissen. Mit unserem heutigen Foto erfüllen wir den Wunsch von Kristina, die uns auf Facebook geschrieben hat, dass ihr zweijähriger Sohn unsere Krokodile irrsinnig vermisst und sich über ein Foto sehr freuen würde! Wir hoffen, dass wir dem kleinen Mann mit unserem Krokodil-Weibchen eine Freude machen können.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 22. März: Finja ist auf der Wunschliste weit oben Ein Tier wird natürlich oft gewünscht bei unserer Aktion ?Von Tier zu dir?: unser Eisbären-Mädchen Finja. Unser Fotograf Daniel Zupanc hat ein süßes Foto rausgesucht, das auch in seinem Buch sein wird, das am 3. April erscheint. Bei diesem sonnigen Wetter heute planscht Finja bestimmt auch. Dieses Foto widmen wir unter anderem Christine, Stephan, der am liebsten täglich ein Finja-Foto hätte, Johanna, Michi, Tina, Robert, Florian, Lorena, Nadine Sophie, Linda, Martha, Natalie, Babsi, Annika und vielen vielen mehr!

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 23. März: Rote Flamingos. Ein Farbtupfer zum Wochenstart Mit einem Farbtupfer starten wir in die neue Woche. Bei uns im Tiergarten leben 12 Männchen und 5 Weibchen. Ihr findet sie direkt beim Ausgang Hietzing. Während in der Wildbahn Krebse, die die Flamingos aus dem Wasser filtern, für das prächtige rote Gefieder sorgen, erhalten sie im Zoo dafür ein Futter mit einem speziellen Farbstoff.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 23. März: Traurige Nachrichten. Leider mussten wir unseren Wasserbüffel Otto einschläfern. Otto kennt ihr sicher alle! Er war stolze 23 Jahre alt, ein echter Methusalem. Und er hatte wunderschöne große Hörner. Otto war ein total gemütlicher Kerl und ganz verrückt nach den Streicheleinheiten seiner Pfleger. Er hat leider extrem stark abgebaut und musste schon seit einiger Zeit medizinisch behandelt werden. Jetzt mussten wir ihn erlösen.

(Bild: Viktor Zedka, Tiergarten Schönbrunn) 24. März: Ein Totenkopfaffe als Liebesbeweis Hans-Peter hat sich ein Bild der flinken Affen für sich und seine Verlobte gewünscht. Totenkopfaffen leben in großen Gruppen vorzugsweise in Baumkronen. Um zielsicher im Geäst zu springen, benutzen sie ihren langen Schwanz als Balancierstange. Zu ihrem Sozialverhalten gehört unter anderem die gegenseitige Fellpflege. Zur Nachtruhe ziehen sich alle Familienmitglieder gemeinsam in eine Baumhöhle oder in ein verlassenes Vogelnest zurück. Totenkopfaffen besitzen im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht das größte Gehirn aller Primaten.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 25. März: Kugelgürteltier Lanzelot Kugelgürteltiere sind dämmerungsaktiv und dösen tagsüber die meiste Zeit vor sich hin. Bei Gefahr rollen sie sich zur Kugel ein. Sie sind Einzelgänger - Lanzelot ist im Vogelhaus zuhause, das Weibchen Chiquita im Affenhaus. Valerie besucht die Kugeltiertiere bei jedem Ausflug in den Tiergarten. Wir hoffen, das Foto ist eine tolle Geburtstagsüberraschung. Mit einem Bild von ihrem Lieblingstier, Kugelgürteltier Lanzelot, wünschen wir der kleinen Valerie alles Gute zum 5. Geburtstag.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky) 26. März: Viele vermissen Elefanten-Mädchen Kibali Für alle, die unser Elefanten-Mädchen vermissen, ist unser heutiges Foto gedacht. Mittlerweile bringt Kibali bereits 250 Kilogramm auf die Waage. Bei ihrer Geburt war sie geschätzte 90 Kilogramm schwer. Vom Team der Elefantenpfleger können wir euch berichten, was Kibalis Lieblingsbeschäftigung ist: im Sand buddeln. Sie ist sehr neugierig und versucht stets, die erwachsenen Elefanten nachzuahmen. Natürlich gehört das Ärgern der älteren Tiere auch mit dazu.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 27. März: Giraffen feiern Geburtstag Yippie - heute wird gefeiert! Giraffen-Dame Carla feiert heute ihren 21. Geburtstag und unser Giraffen-Weibchen Fleur wird heute 5 Jahre alt. Fleur wohnt mit Obi und Sofie im Giraffenpark im Tiergarten. Carla wohnt mit Rita und Kimbar in unserem zweiten Giraffen-Quartier. Sind sie auf der Außenanlage, könnt ihr sie von unserem Parkplatz aus sehen.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 29. März: Auch die Hühner werden vermisst Von Frühling bis Herbst wird fleißig gebrütet. Am 22. März sind die ersten Küken geschlüpft.Im Stall am Tirolerhof stehen sogenannte "Schaubrüter". Darin kann man die Küken beim Schlüpfen und Wachsen beobachten.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 30. März: Die Robben zum Wochenstart Wir versüßen euch den Tag mit einem Foto von unserem Weibchen Nina. Unsere jüngste Mähnenrobbe Pedro ist mittlerweile schon 9 Monate alt und bringt 60 kg auf die Waage, sein Vater Comandante stolze 370 kg. Da muss Pedro noch ganz schön zulegen, um gewichtsmäßig an seinen Vater ranzukommen.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 31. April Mit 1. April sind 70 Prozent der Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Der hohe Standard der Tierhaltung bleibt natürlich unverändert. Seit 1992 operieren wir als eigenständige Ges.m.b.H.. Derzeit sind wir gezwungen, auf jene Mittel zurückzugreifen, die wir durch unseren wirtschaftlichen Erfolg angespart haben. Wir finanzieren den laufenden Betrieb sowie die letzten Bauprojekte selbst. Auch für das neue Aquarium sollen wir die Mittel selbst aufbringen. Von der Dauer der Sperre wird abhängen, wie hart diese Zeit uns finanziell treffen wird.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 1. April: Silva läutet den April ein Mit einem Bild von unserem Morgenmuffel Silva starten wir in den April. Wusstet ihr, dass Ameisenbären keine Zähne, aber eine 60 cm lange Zunge haben? Damit schlecken sie ihr Essen auf. In der Wildnis ernähren sie sich von Termiten. Bei uns bereiten ihnen die Pfleger einen speziellen Futterbrei zu. Ameisenbären haben einen ausgezeichneten Geruchssinn.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 3. April: "Spirit Animal" Roter Panda Mit unseren Roten Pandas versüßen wir euch den Freitag. Rote Pandas sind nicht faul. Sie müssen Energie sparen, weil ihre Hauptnahrung ? Bambus ? nicht sehr nährstoffreich ist. Daher ruhen sie die meiste Zeit des Tages im Geäst.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 5. April Flusspferde eröffnen die Badesaison Arca und Kimbuku nutzen das schöne Wetter zum Dösen in der Sonne. Tauchen die Tiere mit zugeklappten Nasenlöchern mal unter Wasser, können sie ohne Probleme sechs Minuten unten bleiben. Auch wenn Flusspferde eher gemütlich wirken, können sie an Land bis zu 50 km/h schnell laufen.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 6. April: Machs wie ein Faultier, lass dich nicht stressen Ganz gemütlich, wie unsere Zweifinger-Faultiere, starten wir die neue Woche. Isabel, Jola, Amely, Laurin und Tobias sind große Fans der Dauerschläfer und haben sich das heutige Foto gewünscht. Die Nahrung der Faultiere besteht hauptsächlich aus Blättern, Knospen und Früchten. Mindestens 14 Stunden am Tag dösen Faultiere gemütlich vor sich hin.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 7. April: Ein Tag für alle Wolf-Fans Böser Wolf? Von wegen! Viele finden unsere beiden Arktischen Wölfe Svenja und Ide faszinierend.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 8. April: Hier kommt Otter-Content! Mit einer Länge von maximal 90 cm ist der Zwergotter die kleinste Otterart. An den Fingern und Zehen hat er keine Schwimmhäute ausgebildet, sondern nur kleine Krallen, die nicht über die Kuppen hinausragen. Die Zwergotter haben es Julia, Dani, Laura, Tina, Simones Freund Michi und Familie Bauer besonders angetan: Sie lieben es, die quirligen Raubtiere beim Spielen zu beobachten.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 9. April: Katta-Jungtier ist da! Am 21. März ist das Jungtier zur Welt gekommen und es entwickelt sich bestens, wie unser Tierpfleger Dominik Eigenbauer erzählt: Am Anfang hängen Katta-Jungtiere am Bauch der Mutter und schlafen die meiste Zeit. Seit etwa eineinhalb Wochen klettert das Jungtier schon auf ihren Rücken und schaut sich die Umgebung an."