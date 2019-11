Welpe gefunden! Wer kennt dieses Hundebaby?

Entlaufen oder ausgesetzt? Der gefundene Vierbeiner ist erst zehn bis zwölf Wochen alt und nicht gechippt. Tierschutzhof bittet um Hinweise.

"Neben dem fehlenden Chip besteht auch wegen seines Gesundheitszustands der Verdacht auf eine äußerst dubiose Quelle"

Wurde Welpe ausgesetzt?

"Ein ungechippter Welpe deutet stark auf einen unüberlegten Kauf im Internet oder von einer illegalen Hinterhofzucht in der Region hin."

"Unüberlegt & schnell gekauft = Endstation Tierheim"

"Der süße Knopf ist zum Verlieben herzig, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sein Anblick jemanden zu einem Spontankauf verleitet hat. Bis Weihnachten ist es ja auch nicht mehr weit. "

Struppiges Fell, verwurmt und Durchfall. Dieser erst zehn bis zwölf Wochen alte Welpe wurde am gestrigen Mittwoch in Friedburg (Gemeinde Lengau, OÖ) alleine gefunden. Der Tierschutzhof Pfotenhilfe nahm den Knirps bei sich auf und sucht nun nach Hinweisen zu seiner Herkunft – auch anonym möglich., heißt es aus der Pfotenhilfe.Nach einem Besuch beim Tierarzt steht fest: Der junge Rüde ist erst zehn bis zwölf Wochen alt, voller Würmer und hat Durchfall. Da der weiße Vierbeiner nicht gechippt ist, vermutet dafür Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler, dass der Knirps ausgesetzt wurde., so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe warnt vor tierischen Spontankäufen, zu denen sich besonders in der Vorweihnachtszeit immer noch zahlreiche Menschen verleiten lassen.Anlässlich der Vorweihnachtszeit hat die Pfotenhilfe jetzt die Kampagne "Tiere sind keine Schnäppchen! Stop Tier-Shopping" gestartet. Kosten für Futter, Tierarzt, Urlaubsbetreuung, Freizeitplanung – der Tierschutzhof will mit der Kampagne darauf aufmerksam machen, dass der Gedanke an ein tierisches Familienmitglied reiflich überlegt sein muss.", so Stadler.Nicht zuletzt weist die Pfotenhilfe darauf hin, dass eine Anmeldung des Hundes bei der Gemeinde nicht die Chip-Registrierung ersetzt, diese muss im Internet vom Halter selbst oder vom Tierarzt durchgeführt werden.