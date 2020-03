Darum lag totes Kalb neben Coronavirus-Proben

Kärntner Landesregierung erklärt nach "haltloser Kritik" an Lagerung, warum Kalb direkt neben Proben in Kühlschrank lag.

"Unglaublich, aber wahr. Totes Kalb lagert neben Kärntner „Corona Proben"

Erklärung aus Kärnten

Facebook-Posting Köfer:

"Team Kärnten"-Chef Gerhard Köfer (ehemals Team Stronach und SPÖ) veröffentlicht auf Facebook und dem Blog „kaernten-ohne-maulkorb.at" ein Foto aus einem Kühlschrank der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten, auf dem folgenden zu sehen ist: Ein totes Kalb auf dem Rücken liegend, mit einer weißen Plastikwanne auf dem Bauch, das in einen engen Raum gequetscht wurde. Daneben ein Kühlschrank, indem Proben von Corona-Verdachtsfällen gelagert sind., kommentiert Gerhard Köfer das Bild (FB-Posting siehe unten).Und Köfer weiter: "Ist so etwas im Land Kärnten möglich und geduldet, dass sensible Corona Proben neben toten Tieren gelagert werden? Wenn ja, fordere ich die zuständigen Regierungsmitglieder von SPÖ/ÖVP unmissverständlich auf, das unverzüglich abzustellen."Aufgenommen wurde das Foto offenbar (wie nun auch offiziell bestätigt) am Institut für Lebensmitteluntersuchung, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten. In einer offiziellen Pressemitteilung reagiert die Landesregierung auf die "haltlose Kritik unsachgemäßer Lagerung von Proben".Salopp zusammengefasst soll das Kalb neben den Corona-Verdachts-Proben eine kurzfristige Not-Lösung gewesen sein. Auf die Qualität der Probe hatte die Lagerung des toten Kalbes "keinen negativen Einfluss" – diese waren "dreifach verpackt" und in einem "verschlossenen Kühlschrank".