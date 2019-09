Karli flitzt mit Rollihund-Freunden durch den Wald

So sehen glückliche Hunde aus! Karli beim Waldspaziergang mit anderen Tierheim-Hunden. Karli und Nelly (ebenfalls im Rolli) suchen noch nach einer Familie.

Wasserlacke, Wettrennen, Waldspaziergang

"Wir gehen, wenn ich in Wien bin, jeden zweiten Tag in Neuwaldegg spazieren und dabei entstand dieses Video."

Nelly und Karli suchen noch liebevolles Zuhause

"Sie wurde von einem Auto überfahren"

Regelmäßige "Heute"-Leser kennen den kleinen Karli bereits. Dem Knirps wurden die Hinterbeine samt Schwanz abgehackt. Die Pfotenhilfe (OÖ) nahm ihn auf und ließ den Rüden tierärztlich versorgen. Dank Spenden (Wir danken an dieser Stelle allen Tierfreunden, die für Karli gespendet haben) hat das Kerlchen nun einen maßgeschneiderten Rollstuhl und kann wieder durch die Gegend flitzen. "Heute" berichtete. Gemeinsam mit Hexi und Nelly (beide im Rollstuhl) und anderen Hunden der Pfotenhilfe flitzt Karli regelmäßig durch den Wald. Tierpfleger Vinzenz spaziert mit dem Rudel jede Woche durch Neuwaldegg (Schwarzenbergallee, Hernals). Die Ausflüge genießen die Hunde offensichtlich in vollen Zügen., so Vinzenz.Genau wie Karli brauchen auch die Vierbeiner Hexi und Nelly einen Rollstuhl. Nelly ist die kleinste im Bunde und ebenfalls im Rollstuhl. Das Mädchen ist zwei bis drei Jahre alt und hat ein gebrochenes Kreuz., erzählt Vinzenz.Nelly ist seit gut einem Jahr bei der Pfotenhilfe und sucht wie Karli noch nach einem liebevollen Platzerl für immer.Hexi ist fünf bis sechs Jahre alt und "wurde vermutlich aus großer Höhe runtergeschmissen", so Tierpfleger Vinzenz. Die tapfere Dame hat mittlerweile einen Platz für immer gefunden. Für die Knirpse Nelly und Karli wird jedoch immer noch die ideale Familie gesucht, die genügend Zeit für die Pflege mitbringt.