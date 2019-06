Forscher filmen meterlangen Riesenkalmar

Diese Bilder haben Seltenheitswert. Erst zum zweiten Mal überhaupt konnten Forscher einen Riesenkalmar in seinem natürlichen Lebensraum filmen.

Riesenkalmar auf dem Video vermutlich ein Jungtier

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Spezielle Kamera mit rotem Licht

Riesekalmare galten lange als reiner Seefahrer-Mythos. Seit dem 19. Jahrhundert ranken sich etliche Mythen um sie. Ob es sie wirklich gibt, darüber schieden sich lange die Geister – vor allem in der Wissenschaft.Heute weiß man, Riesenkalmare gibt es wirklich. Die Tiere leben vermutlich in einer Tiefe von mehreren hundert Metern unterhalb des Meeresspiegels. Viel ist nicht von ihnen bekannt.Forschern der Wetter- und Ozeanografie­behörde der Vereinigten Staaten (NOAA) gelang nun eine seltene Aufnahme des sagenumwobenen Tiefsee-Riesen. Erst zum zweiten Mal überhaupt konnten Forscher einen sogenannten Riesenkalmar in seinem natürlichen Lebensraum filmen.Die Wissenschaftler behaupten, es handle sich bei dem gefilmten Tier um einen jungen Riesenkalmar, der zwischen drei und vier Meter groß ist. Das ist in etwa so viel wie ein VW Golf lang ist. Ausgewachsen soll der Riesenkalmar jedoch noch nicht sein. Es soll sich um ein Jungtier handeln, so die US-Forscher.Aufgenommen wurde der Riesenkalmar mit einem Medusa-Unterwasserkamerasystem. Das Besondere daran: Es verwendet im Gegensatz zu anderen Unterwasserkameras kein helles Licht, sondern rotes. Das ist für die meisten Meeresbewohner unsichtbar. (mp)