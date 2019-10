Friedrich Mülln im Gespräch mit "Heute". Er leitete die schockierende Undercover-Recherche im Tierversuchslabor LPT.

"Blutende Hunde sind Alltag bei Tierversuchen. Affen denen ein Schlauch in Magen gequetscht wird, sind Alltag."

Undercover im Tierversuchslabor

"Es vergeht kaum ein Tag an dem ich nicht daran denke oder mich ein Geräusch oder Geruch triggert... zum Beispiel das Geräusch von einem Vorhängeschloss an einem Gitter. "

"Heute": Welche Firmen beauftragen Tierversuchslabor LPT?

Welche Produkte werden in dem Tierversuchslabor LPT getestet?

Darf Labor nach Aufdeckung weiter Versuche an Tieren durchführen?

Wurde das Labor je kontrolliert?

Welche Tierversuche sind meldepflichtig und welche nicht?

Undercover-Aufnahmen aus einem großen, privaten Tierversuchslabor in Deutschland (LPT) gehen derzeit um die Welt. Die schockierenden Bilder zeigen, wie Hunde, Katzen und Affen vergiftet werden und wurden. "Heute" berichtete. , so Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz.Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz leitete die Undercover Mission im Tierversuchslabor LPT, die über vier Monate ging. Im Gespräch mit "Heute" gibt er Einblicke in den Alltag des Labors und erklärt wie es mit Tierversuchen allgemein aussieht. Mülln ermittelte im Jahr 2003 selbst in einem deutschen Tierversuchslabor. Eine Erfahrung, die ihn bis heute nicht mehr loslässt.Vorrangig Pharmazie, Chemie und Agrochemie. Getestet werden pharmazeutische Produkte, also Medikamente oder Teilsubstanzen von Medikamenten. Aber auch chemische Substanzen und Produkte wie Pestizide. Kosmetika werden hier nicht getestet. Es sind toxikologische Tests. Ich nenne sie Fließbandversuche. Sie haben nichts mit Forschung zu tun. Dort arbeiten fast nur Laien, nicht mal ein Tierarzt muss bei den Versuchen anwesend sein. Und die Versuche sind zum großen Teil nicht Genehmigungspflichtig.Im LPT wurde nach Aussagen eines Labormitarbeiters. z.B.: auch Aceton an den Tieren getestet. Zwar nicht bei den aktuellen Versuchen, aber unserem Undercover-Ermittler wurde im Tierversuchslabor von Aceton-Versuchen berichtet. Weiters ist bekannt, dass Botox an den Tieren getestet wurde.Ja. Momentan laufen noch über 100 Tierversuchsstudien in dem Labor. Sie dürfen weitergeführt werden. Neue Studien wurden vorerst untersagt.Angeblich wurde das Tierversuchslabor über zehnmal unangemeldet kontrolliert. Es ist eine Schande für deutsche Behörden, dass sie nie gesehen haben, was dort vor sich geht. Einer der Hauptverstöße, die wir aufdecken konnten, war, dass Beschäftigungsmaterialien für die Tiere fehlen. Dies ist aber gesetzlich vorgeschrieben.Es gibt zwei Möglichkeiten warum das bisher niemandem aufgefallen ist: Entweder die wussten wann sie kontrolliert werden und haben Beschäftigungsmaterial hingelegt oder die Kontrolleure haben den Verstoß ignoriert.Für toxische Versuche (regulatorische Giftigkeitstests), die in dem Labor durchgeführt werden und wurden,Man muss diese Versuche nur melden. Da reicht ein Fax an die zuständige Behörde. "Hier 50 Hunde, da 20 Katzen", das wars. Überprüfen muss und tut das keiner. Sie können mit den Tieren machen was sie wollen.Da braucht es eine Genehmigung. Genehmigungen braucht man außerdem im universitären Grundlagenforschungsbereich. Was rund 50 Prozent der Opfer in Deutschland ausmacht. Zwar gibt es eine Tierversuchskommission aber die ist ein stumpfes Messer. Tierschützer können Versuche zwar ablehnen, aber dann geht ein Labor vor Gericht und bekommt Recht.dürfen in der EU zwar keine Tierversuche durchgeführt werden, aber es gibt da ein großes Schlupfloch. Chemische (Teil-)Substanzen, die auch in anderen Produkten, wie beispielsweise in Reinigungsmittel verwendet werden, dürfen an Tieren getestet werden. Und Tierversuche, die nicht in der EU durchgeführt werden dürfen, führt man halt außerhalb der EU, wie in der Ukraine durch. Wie „Heute" berichtete, rief Soko Tierschutz zu einer Demonstration vor dem Tierversuchslabor auf.Könnte sein, dass es die größte Tierschutz-Demo in der deutschen Geschichte wird. Es haben sich jetzt schon mehr als 3000 Menschen auf Facebook angemeldet. Ich kann nicht sagen, wie groß die Demo wirklich wird. Es können 1.500 oder 10.000 werden.