Lassen Sie Ihren Hund bei Hitze niemals im Auto

Auch nicht kurz. "Ich geh nur ganz kurz einkaufen", "Ich hab die Fenster eh einen Spalt offen gelassen" oder "Das Auto steht im Schatten" – alles keine Ausreden.

"Selbst wenn das Fenster einen Spalt geöffnet ist, können die Temperaturen im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs binnen weniger Minuten stark steigen. Dies löst bei den eingesperrten Hunden nicht nur Panik aus, sondern kann auch schwere Hirnschäden oder sogar den Tod des Tieres zur Folge haben"

Todesfalle Pkw

Was tun, wenn Sie im Sommer einen eingesperrten Hund im Auto sehen?

Was ist ein rechtfertigender Notstand?

Hund im Auto = Tierquälerei; bis zu 7.500 Euro Strafe

"Hunde bei Hitze im Auto zurück zu lassen ist schwere Tierquälerei und kein Kavaliersdelikt"

Selbstversuch im Hitze-Auto

berichtet immer wieder über Hunde, die im Sommer im Auto gelassen werden. Innerhalb von 10 Minuten kann sich der Innenraum jedoch auf um die 50 bis 60 Grad erhitzen. Egal ob der Pkw im Schatten steht oder die Fenster einen Spalt offen bleiben. Für Hunde wird der Pkw bei Hitze daher schnell zur Todesfalle. Auch wenn er "eh nur kurz im Auto" bleibt. Lässt man seinen Hund bei Sommerhitze im Auto, macht man sich außerdem wegen Tierquälerei strafbar., erklärt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.Hunde können nicht wie Menschen über die Haut schwitzen. Um sich abzukühlen hecheln sie. Das funktioniert jedoch nur bis zu einer Temperatur von um die 28 Grad. Ist es wärmer, braucht der Hund zusätzliche Kühlung. Ansonsten bekommt er innerhalb weniger Minuten schwere gesundheitliche Probleme.Die Tragweite geht von Kreislaufkollaps, Hitzeschlag, Apathie über Bewusstlosigkeit bis Schockzustand und im schlimmsten Fall Hitzetod. Ein qualvoller Prozess, dem der Hund in einem eingesperrten Auto schutzlos ausgeliefert ist.Handeln Sie – schauen Sie nicht weg. Rufen Sie die Polizei oder die Feuerwehr, wenn Sie den Besitzer nicht ausfindig machen können. Lassen Sie, wenn möglich, den Hundehalter ausrufen (beispielsweise auf einem Supermarkt-Parkplatz).und die Zeit knapp ist, liegt eine Notsituation vor, die notfalls ein Einschlagen der Scheibe rechtfertigt."Sachen gehen nicht automatisch über Tier- oder Menschenleben. Die Sachbeschädigung kann in einem solchen Fall durch den Notstand gerechtfertigt sein, so dass die Strafbarkeit entfällt", schreibt Tobias Röttger, Rechtsanwalt Urheber- und Medienrecht bei gulden röttger | rechtsanwälte in einem Beitrag zum Thema."Beim Notstand geht es um die Abwehr einer Gefahr. Dabei ist eine Abwägung zwischen dem drohenden Risiko und dem Eingriff in fremde Rechtsgüter zu vollziehen. Das gerettete Gut muss höherwertig sein, als jenes, das geopfert wird. Schneidet die Feuerwehr eine hilflose Person aus einem Kraftfahrzeug, kann sie nicht wegen Sachbeschädigung belangt werden. Das Retten der Gesundheit bzw. des Lebens der hilflosen Person ist höherwertig als der materielle Schaden am Fahrzeug.", so die Rechtsinformation Minilex.at.Grundsätzlich fällt das Einschlagen fremder Autoscheiben unter Sachbeschädigung (Paragraf 125 StGB – Sachbeschädigung). Aber auch das Einsperren eines Tieres bei extremer Hitze, über einen längeren Zeitraum im Auto, stellt eine strafrechtlich relevante Handlung dar (Paragraf 222 StGB – Tierquälerei)., informiert die Tierschutzombudsstelle Wien. Kommt es zu einem Verwaltungsstrafverfahren, drohen Hundebesitzern je nach Härtegrad des Falls Strafen bis zu 7.500 Euro. "Alleine in Wien werden jährlich mehrere Strafverfahren wegen Hitze-Torturen eingeleitet", heißt es auf der Homepage.Der Tierschutzverein Pfotenhilfe machte 2015 den Selbstversuch. Ein Mitarbeiter blieb rund 25 Minuten bei um die 50 Grad im Auto. Hier das Ergebnis:(mp)