Die Geheimnisse von Dürers Feldhasen

Wie ist er entstanden? Was macht ihn bis heute so einzigartig? Albertina-Chefkurator Metzger gibt spannende Einblicke in die Geschichte von Dürers Feldhasen.

"Jeder meint er kennt ihn. Gesehen hat ihn so gut wie keiner. Man sollte die seltene Gelegenheit wirklich nutzen. Wann er wieder gezeigt wird...ich kann es nicht sagen. In zehn Jahren frühestens." , so Albertina Chef-Kurator Christof Metzger.



Der Feldhase ist wohl Dürers bekannteste Naturstudie – entstanden im Jahr 1502 wurde das Original-Aquarell bis heute erst zum neunten Mal öffentlich ausgestellt.



Der wohl bekannteste Hase der Welt







Albrecht Dürer Ausstellung in der Albertina



Bis zum 6. Januar 2020 findet die große Dürer-Ausstellung in der Wiener Albertina statt. 200 Original-Exponate Dürers sind hier zu sehen - darunter auch seine berühmten Tier-Werke. Mit nahezu 140 Arbeiten besitzt die Albertina übrigens den weltweit bedeutendsten Bestand an Zeichnungen Albrecht Dürers.



