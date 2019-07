Jeder zweite lässt Haustier ins Bett, vor allem in Wien

500 Österreicher wurden gefragt, ob Hund oder Katze mit ins Bett dürfen. Vor allem Wiener beantworten die Frage mit Ja.

Katze in Österreich Haustier Nummer eins

Haustiere dürfen vor allem bei Wienern ins Bett

Die Österreicher lieben ihre Haustiere. Ins Bett dürfen jedoch bei Weitem nicht alle. Das ergibt die aktuelle Studie „Endlich Zuhause". ImmobilienScout24 befragte mit Integral Markt- und Meinungsforschung 500 Österreicher/innen zu ihren Haustieren.Wie die Studie zeigt, ist des Österreichers liebstes Haustier die Katze. Platz zwei belegt der Hund. Rund 2 Millionen Katzen und 800.000 Hunde tummeln sich hierzulande. Darauf folgen Kaninchen und Hamster.Bei jedem Zweiten (49 Prozent) dürfen Hunde oder Katzen mit ins Bett. Bei knapp ebenso vielen Befragten (47 Prozent) ist das ein absolutes No-Go. Der Rest lässt sich zumindest in Ausnahmefällen dazu erweichen, ihren Polster mit ihrem haarigen Liebling zu teilen.Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der im Bett schlafenden Vierbeiner übrigens in Wien, wie die Umfrage ergibt. Auch bei Tierbesitzern, die nicht im selben Haushalt mit ihrem Partner leben, dürfen Haustiere tendenziell öfter ins Bett.- Für die Studie „Endlich Zuhause" hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2019 für ImmobilienScout24 rund 500 Österreicher/innen von 18 bis 49 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.- Quelle: fediaf. The European Pet Food Industry. European Facts&Figures 2018. Wir haben unsere Leser auf Facebook gefragt, ob Hund oder Katze mit ins Bett dürfen.(Teilnehmer: 48)(mp)