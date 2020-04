Lebender Hahn landete in Tierkadaververwertung

Happy End und Liebesglück für einen Hahn! Das Kerlchen wurde lebendig in einer Tierkörperverwertungstonne entsorgt. Im Tierheim trifft er auf seine Herzenshenne.

Hahn wurde in öffentlicher Tierkörperverwertung entsorgt

Henne Janet lebte in WC bei Animal Hoarderin

"Die beiden haben sich sofort ineinander verliebt und sind ein Herz und eine Seele."

Das ist die Rettungs- und Liebesgeschichte von dem geretteten Hahn Jacko und seiner Herzenshenne Janet. Beide Tiere wurden aus prekären Lagen gerettet und landeten auf dem Gnadenhof Schabenreith in OÖ. Dort lebt seit kurzem auch die gerettete Hündin Corona, die drei Tage nach den Ausgangsbeschränkungen in Oberösterreich auf einer Autobahn ausgesetzt wurde. Hahn Jacko wurde lebendig in eine öffentliche Tierkörperverwertungstonne in Windischgarsten (Oberösterreich) geschmissen. Eigentlich ein fixes Todesurteil für das Kerlchen. Doch der aufmerksame Fahrer der Tierverwertungstonne bemerkte den lebenden Hahn zwischen Fleischabfällen und toten Tieren. Der Fahrer rief Hilfe und rettete dem Vogel damit das Leben.Nach einem Besuch beim Tierarzt nahm ihn das Tierheim Schabenreith auf. Der Hahn war zum Glück kaum verletzt. "Er hatte nur eine kleine Wunde am Kamm, die ein wenig blutete.", heißt es aus dem Tierheim. "Das Hauptproblem war psychischer Natur", heißt es aus dem Tierheim. Hühner sind sehr stressanfällig und können leicht an zu viel Stress und Aufregung sterben.Auf dem Gnadenhof erhielt der Hahn den Namen Jacko (von Michael Jackson), weil sein "tänzelnder Gang an Michael Jackson erinnert", heißt es aus dem Tierheim Schabenreith. Der Hahn befand sich zunächst noch in Quarantäne. Dort lernte er seine Herzenshenne "Janet" kennen, die wegen einer Verletzung am Bein ebenfalls in Quarantäne war., heißt es aus dem Tierheim.Vogeldame Janet ist bereits seit fast acht Jahren in Schabenreith."Sie stammt von einer Animal Hoarderin aus Linz, die sie und 12 weitere Hühner in einem WC hielt.", heißt es aus dem Tierheim. Hähne werden im Schnitt 10 bis 12 Jahre alt. Damit sollten die beiden noch ein paar gemeinsame Jahre vor sich haben.