Koalabären trinken kein Wasser

Wussten Sie, dass Koalas nicht trinken? Der Hinweis steckt schon im Namen.

Koalas futtern nur, aber trinken nicht

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram

Koala bedeutet "trinkt nicht"

(Bild: Animalpress) Wussten Sie, dass Koalabären nicht trinken? Ein Leben ohne Wasser wäre für einen Menschen nicht möglich. Bei Koalabären sieht die Sache ganz anders aus. Koalas trinken kein Wasser. Jegliche Flüssigkeit die sie brauchen, nehmen sie über Eukalyptusblätter auf - ihr Hauptnahrungsmittel.

(Bild: Animalpress) Ein Leben ohne Wasser wäre für einen Menschen nicht möglich. Bei Koalabären sieht die Sache ganz anders aus. Koalas trinken kein Wasser. Jegliche Flüssigkeit die sie brauchen, nehmen sie über Eukalyptusblätter auf - ihr Hauptnahrungsmittel. (Bild: Animalpress) Babyeulen träumen wie Säuglinge Neugeborene träumen sehr viel mehr als Erwachsene. Das ist offenbar nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei frisch geschlüpften Vögeln.

(Bild: Animalpress) Neugeborene träumen sehr viel mehr als Erwachsene. Das ist offenbar nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei frisch geschlüpften Vögeln. (Bild: Animalpress) Wussten Sie, dass Delfine sich Namen geben? Der Mensch ist nicht die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich Namen gibt. Forscher stellten fest, dass auch Delfine das machen. Die Meeressäuger kommunizieren unter anderem via Pfeifen miteinander. Forscher bemerkten, dass es einen ganz bestimmen Pfeifton gibt, der nur zu einem Individuum passt.

(Bild: Animalpress) Der Mensch ist nicht die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich Namen gibt. Forscher stellten fest, dass auch Delfine das machen. Die Meeressäuger kommunizieren unter anderem via Pfeifen miteinander. Forscher bemerkten, dass es einen ganz bestimmen Pfeifton gibt, der nur zu einem Individuum passt. (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Wissen Sie wie hoch ein Pinguin springen kann? Fun Fact: Höher als so manche Känguruart. Lesen Sie hier mehr. (Bild: iStock) Darum kommen Katzen besser hinauf als hinunter Warum das Runterklettern für Katzen so verdammt schwer ist, erklärt sich durch den Körperbau: Die Sprungkraft der Hinterbeine hilft beim Springen und beim Klettern nach oben. Doch geht es nach unten, muss gebremst werden. Problem:Das übernehmen in erster Linie die sehr viel schwächeren Vorderpfoten. Wenn Sie das nächste Mal "Feuerwehr holt Katze von Baum" lesen, wissen Sie warum.

(Bild: iStock) Warum das Runterklettern für Katzen so verdammt schwer ist, erklärt sich durch den Körperbau: Die Sprungkraft der Hinterbeine hilft beim Springen und beim Klettern nach oben. Doch geht es nach unten, muss gebremst werden. Problem:Das übernehmen in erster Linie die sehr viel schwächeren Vorderpfoten. Wenn Sie das nächste Mal "Feuerwehr holt Katze von Baum" lesen, wissen Sie warum. (Bild: Animalpress) Schmetterlinge stehen auf Krokodilstränen Ein Haufen bunter Schmetterlinge macht es sich auf der Nase eines Kaimans gemütlich. Was sie hier suchen sind Krokodilstränen. Schmetterlinge trinken sie. Die Tränenflüssigkeit von Kaimanen enthält nämlich Salz.

(Bild: Animalpress) Ein Haufen bunter Schmetterlinge macht es sich auf der Nase eines Kaimans gemütlich. Was sie hier suchen sind Krokodilstränen. Schmetterlinge trinken sie. Die Tränenflüssigkeit von Kaimanen enthält nämlich Salz.

Ein Leben ohne Wasser wäre für Menschen nicht möglich. Rund drei bis vier Tage kommen wir ohne Wasser aus, in absoluten Ausnahmefällen ein paar Tage länger. Bei Koalabären sieht die Sache ganz anders aus.Koalas trinken kein Wasser. Darum findet man sie auch nie an Wasserstellen. Jegliche Flüssigkeit die sie brauchen, nehmen sie über Eukalyptusblätter auf – ihr Hauptnahrungsmittel. Davon essen die flauschigen Bären täglich 200 bis 500 Gramm.Nur wenn Dürre herrscht, greifen Koalas auf das Wassertrinken zurück.Der Name Koala stammt aus der Sprache der australischen Ureinwohner. Die Aborigines hatten eine treffende Bezeichnung für das Vorbild aller Teddybären. In ihrer Sprache heißt "Koala" -"trinkt nicht".(mp)