Vermisst! Wer hat Kater Joey gesehen?

Kater Joey ist heute auf den Tag genau fast einen Monat verschwunden. Immer wieder bekommt Frauchen Bianca B. aus Gramatneusiedl (Niederösterreich) Hinweise. Vergangenen Samstag den letzten. Leider führte auch dieser ins Leere., bittet Bianca unsere Leser.Die verzweifelte Katzenmama hat bisher alles probiert – Flyer verteilen, Zettel aushängen, Facebook-Aufruf, Nachbarn befragen...alles ohne Erfolg. Darum richtet sich Bianca an die "Heute"-Community.Joey ist ein rot-weiß getigerter Kater. circa ein Jahr alt und kastriert. Gechippt ist Joey leider nicht, so Frauchen Bianca. Aber er trägt ein silber-schwarzes Halsband mit etwas rot und dem Schriftzug "my boss is". Die Nummer auf der Rückseite ist jedoch nicht mehr lesbar. "Es kann sein, dass er sich das Halsband mittlerweile abgestreift hat", befürchtet Katzenmama Bianca.Verschwunden ist Joey am 10. Juli 2019, als Bianca auf Urlaub war. Ein Freund passte auf den Freigänger auf. Doch schon am zweiten Tag kam Joey nicht mehr nach Hause. Es war das erste Mal, dass die Niederösterreicherin auf Urlaub gefahren ist. Seither fehlt jede Spur von dem rot-weiß-getigerten Kater. Bianca setzt einen Finderlohn von 100 Euro aus.Joey hat auf seiner linken Vorderpfote (weiß) einen roten Fleck in der Nähe seiner Krallen. Auf der linken Seite seiner Nase einen großen, roten Fleck und auf der rechten Seite, einen kleinen Schönheitsfleck. Er kann "Sitz" und "Platz" und reagiert normalerweise auf seinen Namen, so Bianca., appelliert Bianca an alle Tierfreunde.(mp)