Verwaistes Koala-Baby klammert sich an Teddybär

Seit Monaten wüten verheerende Buschfeuer in Australien . Einer der Tierärzte, der sich vor Ort um hilfsbedürftige Wildtiere kümmert, ist der Amerikaner Paul Ramos. Regelmäßig teilt der Veterinär auf Instagram (@vetpaulramos) Videos von seinen Rettungseinsätzen. Ein besonders herzzerreißenden Video von einem Koala-Baby, das gerade seine Mutter verloren hat, geht gerade um die Welt (siehe Video oben)., schreibt Ramos auf Instagram.Das Koala-Baby auf dem Video liegt sichtlich fertig in den Armen einer Pflegerin. Laut Ramos hat das Fellknäuel gerade seine Mutter verloren. Zum kleinen Trost bekommt das Jungtier einen Teddybär geschenkt, der in etwa so groß ist wie das Koala-Mädchen selbst. Sofort greift das frisch verwaiste Koala-Mädchen nach dem Stofftier und umklammert es mit aller Kraft., appelliert der Tierarzt auf Instagram.