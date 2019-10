Zoo erweckt mit Snapchat bedrohte Tiere zum Leben

Augmented-Reality-Technologie trifft Artenschutz! Elefant, Tiger oder Krokodil als 3D Animation auf dem eigenen Smartphone.

Ab November für alle deutschen Snapchat-Nutzer

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Jeden Tag sterben auf der Erde bis zu 100 Tierarten aus. Darum machen die App "Snapchat" und der Kölner Zoo im Namen der Artenvielfalt nun gemeinsame Sache.Zoo-Besucher haben vom 17. bis 28. Oktober die Chance vom Aussterben bedrohte Tierarten zum Leben zu erwecken und sogar mit ihnen zu interagieren. Und zwar als eindrucksvolle 3D-Tier-Animationen direkt auf dem eigenen Smartphone.Besucher müssen lediglich mit ihrem Smartphone (mit der "Snapchat"-App) einen Code auf dem Schild vor dem Gehege scannen. Abrakadabra – schon erscheint ein vom Aussterben bedrohter Asiatische Elefant, der stark bedrohte Sibirische Tiger, oder ein Philippinen-Krokodil in 3D auf deinem Bildschirm. Möglich ist dies dank moderner Augmented-Reality-Technologie.Damit Tiere in freier Wildbahn in Zukunft nicht nur als virtuelle Projektion zu sehen sind, sammeln der Kölner Zoo und "Snapchat" im Rahmen der Aktion auch Spenden für aktuelle Artenschutzprojekte. Ab November soll es dann für jeden Snapchat Nutzer in Deutschland möglich sein, die virtuellen Tiere zu erleben - ganz ohne Besuch im Kölner Zoo.