Langersehnte Panda-Paarung dank Covid-19

(Bild: Reuters) 07.04.2020: Türkei erlässt Pflicht, sich um Streuner zu kümmern Die Türkei hat ein Herz für Tiere: Weil streunende Tiere zur Zeit weniger gefüttert werden, macht das Innenministerium die Verpflegung verpflichtend. Die Türkei hat ein Herz für Tiere: Weil streunende Tiere zur Zeit weniger gefüttert werden, macht das Innenministerium die Verpflegung verpflichtend. Sie will auch in Corona-Zeiten die Vierbeiner schützen.

(Bild: picturedesk.com) 06.04.2020: Es brennt in der Tschernobyl-Sperrzone Seit Samstag brennt es in der Ukraine in radioaktiv belasteten Waldstücken der Tschernobyl-Sperrzone. Auch Montag dauern die Löscharbeiten an. Seit Samstag brennt es in der Ukraine in radioaktiv belasteten Waldstücken der Tschernobyl-Sperrzone. Auch Montag dauern die Löscharbeiten an. Es würden weiterhin etwa 25 Hektar Wald brennen.

(Bild: picturedesk.com) 05.04.2020: Boris Johnson wegen Corona ins Spital gebracht Der britische Premier Boris Johnson wurde wegen seiner Erkrankung mit dem Coronavirus ins Spital gebracht. Regierungsvertreter sprechen von einer "Vorsichtsmaßnahme". Der britische Premier Boris Johnson wurde wegen seiner Erkrankung mit dem Coronavirus ins Spital gebracht. Regierungsvertreter sprechen von einer "Vorsichtsmaßnahme". Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung ins Spital gebracht worden.

(Bild: picturedesk.com/APA) 04.04.2020: China gedachte still seiner 3.300 Corona-Toten Für exakt drei Minuten stand das öffentliche Leben in China am Samstag still. Landesweit wurde so der Opfer, die durch das Coronavirus starben, gedacht. Für exakt drei Minuten stand das öffentliche Leben in China am Samstag still. Landesweit wurde so der Opfer, die durch das Coronavirus starben, gedacht. Am Samstag trauerte China um seine Corona-Toten

(Bild: Reuters) 03.04.2020: Zahl der Infizierten knackt Eine-Million-Marke. Ein Friedhof für Coronavirus-Todesopfer in Jakarta, Indonesien. Ein Friedhof für Coronavirus-Todesopfer in Jakarta, Indonesien. Die Zahl der Corona-Infizierten hat die Millionenen-Marke durchbrochen.

(Bild: Reuters) 02.04.2020: Distanz, sogar bei der Beichte Vater Brian Mahoney nimmt katholischen Gläubigen in Chelmsford, Massachusetts, die Beichte ab - in Zeiten von Coronavirus als Drive-In.

(Bild: picturedesk.com) 01.04.2020: Kein Aprilscherz! Maskenpflicht im Supermarkt Mit 1. April werden in österreichischen Supermärkten gratis Atemschutzmasken ausgegeben. Ab 6. April sind diese dann verpflichtend beim Einkauf zu tragen.

(Bild: picturedesk.com) 31.03.2020: Keine Schule nach Ostern, Matura-Termin offen Bildungsminister Heinz Faßmann hatte am Dienstag gute und schlechte Nachrichten: Die Schulen bleiben zu, der Abschluss des Schuljahres ist allerdings nicht gefährdet. Bildungsminister Heinz Faßmann hatte am Dienstag gute und schlechte Nachrichten: Die Schulen bleiben zu, der Abschluss des Schuljahres ist allerdings nicht gefährdet. Alle Infos >>>

(Bild: picturedesk.com) 30.03.2020: Donauinselfest zum ersten Mal im Juni abgesagt Das größte Musikfestival der Welt wird 2020 verschoben. Zum ersten Mal seit 1984 wird es im Juni keine Bühnen auf der Donauinsel geben. Das größte Musikfestival der Welt wird 2020 verschoben. Zum ersten Mal seit 1984 wird es im Juni keine Bühnen auf der Donauinsel geben. Alle Infos >>>

(Bild: privat) 29.03.2020: Corona-Geburtstag - Lugner schenkt Zebra neuen Busen Richard Lugner und sein Zebra feiern morgen einen Geburtstag im Zeichen der Corona-Pandemie. Er will seine Freundin als Pizzabote verkleidet überraschen und ihr einen Gutschein für ein neues Dekolleté übergeben. Richard Lugner und sein Zebra feiern morgen einen Geburtstag im Zeichen der Corona-Pandemie. Er will seine Freundin als Pizzabote verkleidet überraschen und ihr einen Gutschein für ein neues Dekolleté übergeben. Alle Infos >>>

(Bild: Thomas Lenger) 28.03.2020: Enkelin: "Oma darf nicht zu sterbendem Opa" Eine junge Frau aus NÖ ist verzagt: Nach einem Infarkt liegt ihr Opa auf der Intensivstation in Wr. Neustadt, ihre Großmutter darf nicht zu deren Mann. Eine junge Frau aus NÖ ist verzagt: Nach einem Infarkt liegt ihr Opa auf der Intensivstation in Wr. Neustadt, ihre Großmutter darf nicht zu deren Mann. Weiterlesen >>>

(Bild: Reuters) 27.03.2020: Überlastung Zwei erschöpfte Krankenpflegerinnen umarmen sich vor dem Severo Ochoa Krankenhaus in Leganes, Spanien. Das Gesundheitssystem in dem südeuropäischen Land steht vor dem Kollaps.

(Bild: Reuters) 26.03.2020: Nachbarschafts-Gymnastik Wegen der Coronavirus-Ausgangssperre machen diese Nachbarn in Hamburg gemeinsam Fitnessübungen am Balkon.In Deutschland sind sämtliche Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen untersagt.

(Bild: Reuters) 26.03.2020: Home Schooling Ein Mädchen im New Yorker Stadtteil Brooklyn nimmt ihre Ballettstunden wegen des Coronavirus per Videochat von daheim aus.

(Bild: picturedesk.com) 25.03.2020: Weltweiter Lockdown Libanesische Soldaten kontrollieren die Quarantäne-Maßnahmen gegen das Coronavirus im Libanon.

(Bild: flightradar24) 24.03.2020: So leer ist jetzt der Himmel über Österreich Der Flugverkehr über Österreich ist weitestgehend eingestellt. Das lässt sich auch in Live-Daten erfassen. Anders sieht es global aus, wie ein Blick auf die Weltkarte beweist. Der Flugverkehr über Österreich ist weitestgehend eingestellt. Das lässt sich auch in Live-Daten erfassen. Anders sieht es global aus, wie ein Blick auf die Weltkarte beweist. Alle Infos >>

(Bild: imago images) 23.03.2020: Grenzen dicht - Bayern-Ikone Matthäus sitzt fest Die Coronakrise macht auch vor absoluten Fußball-Legenden keinen Halt. Jetzt spürt auch Bayern-Ikone Lothar Matthäus die Auswirkungen der weltweiten Pandemie. Der ehemalige Kicker darf nicht mehr nach Hause. Die Coronakrise macht auch vor absoluten Fußball-Legenden keinen Halt. Jetzt spürt auch Bayern-Ikone Lothar Matthäus die Auswirkungen der weltweiten Pandemie. Der ehemalige Kicker darf nicht mehr nach Hause. Weiterlesen >>>

(Bild: picturedesk.com) 21.03.2020: 1.400 freiwillige Zivildiener haben sich bisher gemeldet Wie Ministerin Elisabeth Köstinger bei einer Pressekonferenz am Samstag bekannt gab, haben sich bisher 1.400 freiwillige Ex-Zivildiener zum außerordentlichen Zivildienst gemeldet. Dennoch appellierte sie, dass wir noch mehr Freiwillige brauchen. Wie Ministerin Elisabeth Köstinger bei einer Pressekonferenz am Samstag bekannt gab, haben sich bisher 1.400 freiwillige Ex-Zivildiener zum außerordentlichen Zivildienst gemeldet. Dennoch appellierte sie, dass wir noch mehr Freiwillige brauchen. Weiterlesen >>>

(Bild: Screenshot) 19.03.2020: Kritik an Tirol: Platter spricht Fehler erstmals an Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat erstmals auf die immer heftiger werdende Kritik am Krisenmanagement des Landes reagiert. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat erstmals auf die immer heftiger werdende Kritik am Krisenmanagement des Landes reagiert. Weiterlesen >>>

(Bild: Reuters) 18.03.2020: Angst vor Coronainfektionen bei Flüchtlingen Serbische Polizeibeamte nehmen eine Flüchtling fest, der in Verdacht steht Corona-infiziert zu sein.

(Bild: Reuters) 17.03.2020: Ohio streicht Urnengang: US-Wahl droht die Absage Am Dienstag hätten vor Wahlen im Bundesstaat Ohio stattfinden sollen. Diese wurden aber kurzfristig abgesagt. Am Dienstag hätten vor Wahlen im Bundesstaat Ohio stattfinden sollen. Diese wurden aber kurzfristig abgesagt. Alle Infos >>>

(Bild: imago stock & people) 16.03.2020: Louis Vuitton produziert jetzt Gratis-Desinfektion Der Konzern LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) gehört zu den größten Luxusherstellern der Welt. In der Corona-Krise wird er ab Montag Gratis-Desinfektion produzieren. Der Konzern LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) gehört zu den größten Luxusherstellern der Welt. In der Corona-Krise wird er ab Montag Gratis-Desinfektion produzieren. Weiiterlesen >>>

(Bild: picturedesk.com/APA) 14.03.2020: Nächster Ort in Österreich unter Quarantäne Bereits am Freitag wurde bekanntgegeben, dass mit dem Paznauntal und St. Anton zwei Gebiete in Österreich unter Quarantäne gestellt wurden. Nun trifft es auch eine Gemeinde in Kärnten. Bereits am Freitag wurde bekanntgegeben, dass mit dem Paznauntal und St. Anton zwei Gebiete in Österreich unter Quarantäne gestellt wurden. Nun trifft es auch eine Gemeinde in Kärnten. Weiterlesen >>>

(Bild: picturedesk.com) 11.03.2020: 100-Personen-Limit trifft Restaurants, Lokale, Bars Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) stellt in der ZIB 2 klar: Auch Lokale und Restaurants müssen die 100-Personen-Grenze einhalten. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) stellt in der ZIB 2 klar: Auch Lokale und Restaurants müssen die 100-Personen-Grenze einhalten. Weiterlesen >>>

(Bild: Reuters) 10.03.2020: Fast ausgestorbenes EU-Parlament EU-Parlamentarier Hermann Tertsch ist einer der wenigen Anwesenden in der - wegen des Coronavirus - verkürzten Sitzung des EU-Parlaments am 10. März.

(Bild: picturedesk.com/APA) 09.03.2020: Starker Einbruch an der Wiener Börse Die Coronavirus-Krise und der drohende Ölpreiskrieg lösen Panikverkäufe an der Börse aus.

(Bild: imago images) 08.03.2020: Standing Ovations für Harry bei Royals-Abschied Bei ihrem Besuch des "Mountbatten Festival of Music", einer Benefizveranstaltung der Königlichen Marine, in der Royal Albert Hall wurden Harry (35) und Meghan (38) mit tosendem Applaus begrüßt.

(Bild: privat) 07.03.2020: Lugner feiert Sieg über Krebs mit "16er Blech" Die Operation von Richard Lugner, die ein Hautkrebs am Ellbogen notwendig gemacht hat, ist gut verlaufen. Etwas mehr als eine Woche später gibt es vollends Entwarnung. Die Operation von Richard Lugner, die ein Hautkrebs am Ellbogen notwendig gemacht hat, ist gut verlaufen. Etwas mehr als eine Woche später gibt es vollends Entwarnung. Weiterlesen >>>

(Bild: Reuters) 03.03.2020: Flüchtlingssituation auf griechischen Inseln Flüchtlinge aus Afghanistan landen auf der Insel Lesbos, nachdem die Türkei einseitig die Grenzen nach Griechenland geöffnet hat. Die Lage auf den griechischen Inseln spitzt sich zusehends weiter zu. Flüchtlinge aus Afghanistan landen auf der Insel Lesbos, nachdem die Türkei einseitig die Grenzen nach Griechenland geöffnet hat. Die Lage auf den griechischen Inseln spitzt sich zusehends weiter zu. Zuletzt gab es gewaltsame Übergriffe.

(Bild: picturedesk.com) 02.03.2020: US-Demokrat schmeißt hin Der demokratische Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg (r.) hat sich aus dem Rennen um die demokratische Kandidatur zurückgezogen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg (r.) hat sich aus dem Rennen um die demokratische Kandidatur zurückgezogen. Er unterstützt nun den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden.

(Bild: Reuters) 01.03.2020: Frühlingsbeginn in Russland Ein Mann klettert auf einen Kolzpfahl vor der orthodoxen Kathedrale in Wladiwostok. Die Kletteraktion ist Teil eines alten Rituals, das das Ende des Winters einläuten soll

(Bild: Reuters) 29.02.2020: Biden wieder im Rennen Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden mit Unterstützern im US-Bundesstaat South Carolina. Mit seinem Vorwahlsieg in South Carolina bringt sich der zuletzt abgeschlagene Biden wieder ins Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur.

(Bild: Reuters) 28.02.2020: Türkei öffnet Grenzen in die EU Ein Flüchtling am türkischen Grenzübergang Pazarkule bei Edirne, an der Grenze zu Griechenland.

(Bild: Reuters) 28.02.2020: Frieden für Afghanistan (v.l.) Zalmay Khalilzad, der US-Gesandte für Friedensgespräche in Afghanistan und Mullah Abdul Ghani Baradar, der Delegationsleiter der Taliban, schütteln einander die Hände nach Unterzeichnung eines Friedensvertrags in Doha.

(Bild: Reuters) 27.02.2020: Coronavirus - Wer hat Infos? US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage rund um den Coronavirus.

(Bild: Reuters) 26.02.2020: Aschermittwoch Gläubige am Aschermittwoch in der St. Patrick's Cathedral in New York.

(Bild: Reuters) 25.02.2020: Namasté Trump US-Präsident Donald Trump wirft Blütenblätter bei einer Zeremonie zum Andenken an Mahatma Ghandi in Neu Delhi. Trump hält sich derzeit auf Staatsbesuch in Indien auf.

(Bild: Reuters) 24.02.2020: Schutzmaßnahmen in Italien Ein Soldat patrouilliert vor dem Mailänder Dom. In der Region Lombardei ist es zum bisher größten Coronavirus-Ausbruch in Europa gekommen. Universitäten und Kultureinrichtungen bleiben deswegen geschlossen.

(Bild: Reuters) 23.02. 2020: Karneval abgesagt Ein verkleideter Karnevalbesucher in Venedig mit Schutzmaske. Der traditionelle Karneval in der Lagunenstadt wurde wegen des Coronavirus-Ausbruchs abgesagt.

(Bild: picturedesk.com/APA) 23.02.2020: Krebsdiagnose - Sorge um Baulöwe Richard Lugner Am Sonntag nach seinem großen Auftritt beim Wiener Opernball zeigt sich Richard Lugner von seiner nachdenklichen Sorte. Er spricht über eine schlimme Diagnose, Sex im Alter - und warum ihm ein Orden gebührte. Am Sonntag nach seinem großen Auftritt beim Wiener Opernball zeigt sich Richard Lugner von seiner nachdenklichen Sorte. Er spricht über eine schlimme Diagnose, Sex im Alter - und warum ihm ein Orden gebührte. Weiterlesen >>>

(Bild: picturedesk.com) 22.02.2020: In Italien sind bereits zwei am Coronavirus erkrankte Menschen gestorben. Beim zweiten Todesfall handelt es sich um eine Frau aus der Lombardei, berichte italienische Medien. In Italien sind bereits zwei am Coronavirus erkrankte Menschen gestorben. Beim zweiten Todesfall handelt es sich um eine Frau aus der Lombardei, berichte italienische Medien. Alle Infos >>>

(Bild: picturedesk.com) 21.02.2020: Die FPÖ ist auf den heurigen Opernball nicht gut zu sprechen. Zunächst hagelte es Kritik an der ORF-Berichterstattung, dann sprach Parteichef Norbert Hofer in einem wirren Tweet von Boykott. "Liebe Fans des #Opernball Sollte ich den nächsten Wahlkampf gewinnen (ist nicht unwahrscheinlich), bitte ich um Verständnis dafür, dass ich diesen Ball der Eitelkeiten nicht besuchen werde...", twitterte Hofer am Freitag aus seinem Heimatort Pinkafeld. Die FPÖ ist auf den heurigen Opernball nicht gut zu sprechen. Zunächst hagelte es Kritik an der ORF-Berichterstattung, dann sprach Parteichef Norbert Hofer in einem wirren Tweet von Boykott. "Liebe Fans des #Opernball Sollte ich den nächsten Wahlkampf gewinnen (ist nicht unwahrscheinlich), bitte ich um Verständnis dafür, dass ich diesen Ball der Eitelkeiten nicht besuchen werde...", twitterte Hofer am Freitag aus seinem Heimatort Pinkafeld. Alle Infos >>>

(Bild: picturedesk.com/APA) 20.02.2020: Bei Schüssen in Hanau in Hessen kamen elf Personen ums Leben.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 19.02.2020: Eisbären-Baby in Schönbrunn ist ein Mäderl Am Mittwochmorgen wurde das Geheimnis gelüftet. Wie der süße Fratz heißen wird, steht allerdings noch nicht fest.

(Bild: picturedesk.com, privat) 18.02.2020: Bunkerprojekt geplant? Küssel kaufte Keller in NÖ Gottfried Küssel und eine Vertrauensperson kauften jetzt mehrere Weinkeller in Poysdorf (Mistelbach). Was der wegen Wiederbetätigung verurteilte 61-Jährige damit vor hat, ist unklar. Gottfried Küssel und eine Vertrauensperson kauften jetzt mehrere Weinkeller in Poysdorf (Mistelbach). Was der wegen Wiederbetätigung verurteilte 61-Jährige damit vor hat, ist unklar. Alle Infos >>>

(Bild: Denise Auer) 17.02.2019: Wegen Corona: Erster Schulkurs in Wien schließt Eine private Schule für Chinesen in Wien muss nun einen Kurs streichen - wegen der Angst vor dem Corona-Virus kommt niemand mehr zum Unterricht.

(Bild: imago images) 14.02.2020: Ornella Muti begleitet Lugner zum Opernball Sechs Tage vor dem Wiener Opernball steht endlich fest, welcher Stargast Richard Lugner begleitet. Es ist Ornella Muti. Sechs Tage vor dem Wiener Opernball steht endlich fest, welcher Stargast Richard Lugner begleitet. Es ist Ornella Muti. Alle Infos >>>

(Bild: Denise Auer) 13.02.2020: Neuauflage des Hadishat-Prozesses Killer Robert K. wird als zurechnungsfähig zu 12 Jahren Haft und Einweisung in eine Anstalt verurteilt (nicht rechtskräftig). Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Im Bild "Heute.at"-Chefredakteur Clemens Oistric wird von einem Polizisten gefilzt. Killer Robert K. wird als zurechnungsfähig zu 12 Jahren Haft und Einweisung in eine Anstalt verurteilt (nicht rechtskräftig). Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Im Bild "Heute.at"-Chefredakteur Clemens Oistric wird von einem Polizisten gefilzt. Alle Infos >>>

(Bild: zVg) 12.02.2020: Masken-Pflicht bei Husten in Wiens Spitälern Der Krankenanstaltenverbund (KAV) geht auf Nummer sicher: Jeder der mit Fieber, Husten und Schnupfen das Spital betritt, muss eine Maske anlegen.