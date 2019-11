"Sigi liebt seinen Schnuller über alles"

"Schon mal einen süßeren Hund als diesen gesehen?", fragt "Heute"-Leser Dejan M. Er ist Straßenkehrer und schenkte Sigi seinen neuen Lieblingsschnuller.

"Sigi liebt den Schnuller über alles. Er ist mit dem Schnuller im Mund nach Hause gegangen."

Straßenkehrer schenkt Hund Schnuller

"Heute"-Leser Dejan M. (33) ist Straßenkehrer in Wien. Am gestrigen Mittwoch hat er seinem Kumpel Sigi einen Schnuller geschenkt. Seitdem lässt der Vierbeiner diesen nicht mehr los.Wie kams? Der 33-Jährige Dejan M. arbeitet als Straßenkehrer in Wien. Frenchie Sigi und sein Herrchen hat Dejan auf seiner Route in Wien-Hernals kennengelernt.Da die französische Bulldogge von der Schwester seiner Freundin immer so gerne an Stofftieren nuggelt, wie Dejan erzählt, dachte er sich: "Vielleicht nuggeln alle Frenchies so gerne und darum hab ich Sigi einen Schnuller mitgebracht."Die dreijährige Französische Bulldogge brauchte kurz, um herauszufinden, wie man den Schnuller benutzt. Sobald Sigi es heraus hatte, ließ er ihn nicht mehr los., fragt Dejan M."Moi, wie süß...", haben die Leute gesagt und sind stehengeblieben, um Sigi anzuschmachten, erzählt der 33-Jährige.