Katze zu verschenken: "Ansonsten töte ich sie"

Schockierendes Inserat! Ein Bub verschenkt auf einem Anzeigenportal seine Katze. Falls sich niemand findet, wolle er die Mietze umbringen, schreibt er.

"Ein Geschenk für den Ersten, der sich meldet. Sie nervte mich schon zu sehr, miaut und macht alles kaputt. Ansonsten töte ich sie"

Junge habe einen "Streich" gespielt

Circa 3000 Katzen auf Tutti.ch

Tutti.ch ist das Schweizer Pendant zu unserem Kleinanzeigenportal Willhaben.at. Hier wird alles mögliche zum Verkauf angeboten. Möbel, Bücher, Spielzeug, Computer, Kleidung und auch Katzen.Ein Inserat von Mittwochabend rief Tierschützer auf den Plan. Die schockierende Anzeige stammt von einem gewissen Chris C.* aus dem Tessin (Schweiz). Darin steht:, schrieb dieser am Mittwochmorgen auf dem Kleinanzeigenportal Tutti.ch, das wie "20 Minuten" zu "Tamedia" gehört.Das Inserat wurde nach kurzer Zeit wieder entfernt. Tierschützern war das Drohangebot nicht entgangen. Der Tierschutzverein "Angels4Animals" verbreitete seine Besorgnis sofort in den sozialen Medien.Man hoffe, dass die Anzeige nur ein Gefühlsausbruch oder eine Übertreibung gewesen sei, schrieben die Tierschützer. Auch bat der Verein den Inserenten um eine Kontaktaufnahme. "Wir werden uns um die Katze kümmern!", versicherte "Angels4Animals".Kurze Zeit später kontaktierte der Verein "AnimalLife Ticino" die Tierschützer und erklärte, dass es sich beim Inserenten um einen Jungen handelte. "Es hat sich alles geklärt. Wir haben die Mutter dieses Jungen angerufen. Er hat ihr einen "Streich" gespielt und sie wusste nichts davon."Laut "AnimalLife Ticino" entschuldigte sich die Mutter tausendfach und habe sich geschämt. Um sicherzugehen, dass es der Katze gut geht, will sich der Verein noch beim Tierarzt der Katze erkundigen. Die vorbereitete Anzeige für die Staatsanwaltschaft zieht "AnimalLife Ticino" aber zurück.Rund 3000 Katzen werden zurzeit auf Tutti.ch angeboten. Das Inserat sei am Mittwochmorgen akzeptiert worden, da der Nutzer in der Vergangenheit nicht negativ aufgefallen sei, sagt Nunzio Mannino, Leiter Kundendienst. "Aufgrund von Meldungen unserer Nutzer entfernten wir das Inserat bereits nach einer Viertelstunde."*Name der Redaktion bekannt (20M/bz)(mp/bz)