Keiner zu Hause – Polizei rettet Hund aus Pool

Dieser Vierbeiner verdankt sein Leben aufmerksamen Nachbarn, die sein Gebell und Gewinsel nicht ignorierten, sondern die Polizei einschalteten. Der Hund drohte im Pool zu ertrinken. Als die Beamten eintrafen, war der Hund bereits stark unterkühlt und durchnässt."Gegen 09:30 Uhr langte eine anonyme Anzeige ein, dass von einem Grundstück in Kalsdorf bei Graz bereits seit längerer Zeit lautes Hundegebell zu hören sei.", informiert die Landespolizeidirektion Steiermark.Eine Streife der Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz fuhr daraufhin zu besagtem Grundstück. Auch die Beamten bemerkten das Gebell, trafen in dem Haus jedoch niemanden an. Die Besitzer waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Also kletterten die Polizeibeamten kletterten von einem Nachbarsgrundstück über eine Leiter zu dem Vierbeiner in Not., informiert die Landespolizeidirektion Steiermark.Offenbar war der Vierbeiner unabsichtlich in den halb ausgelassenen Pool gestürzt, der mit einer Plane abgedeckt war. Aus eigener Kraft kam der Hund nicht mehr hinaus. Wie die Landespoliziedirektion berichtet, bedankte sich der Hund bei seinen Rettern mit einem lauten Knurren. Der Mischlingsrüde lief anschließend durch eine Hundeklappe zurück in das Wohnhaus., so die Polizei.