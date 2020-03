Homeoffice mit Haustier – 20 geniale Leserfotos

So sieht es aus, wenn Hauspferd, Katze oder Hund tatkräftig beim Homeoffice unterstützen (oder auf dem Laptop liegen). Und bei dir so? Schick uns ein Foto!

Homeoffice mit Haustier - schick uns ein Foto!

Homeoffice mit Hauspferd? Katze auf dem Laptop oder dem Drucker? Einen Hund, der auf den Unterlagen ein Schläfchen hält? In Zeiten von Covid-19 und Homeoffice haben einige-Leser mehr oder weniger tatkräftige, tierische Unterstützung im beruflichen Alltag erhalten.Hauspferd Nasar steht vertieft in die Arbeit neben Autorin Stephanie Arndt im Arbeitszimmer. Stubentiger "Poopy entlastet uns im Homeoffice, wo er kann", schreibt-Leserin Sabine (Bild 3 und 4). Kater Gizmo schläft lieber auf dem Drucker, als bei der Arbeit zu helfen (Bild 6).Wir wollen wissen, wie Homeoffice mit deinem Haustier so aussieht.Die ersten Leserfotos trudeln bereits ein – und sie sind großartig. Viel Spaß beim Durchklicken.