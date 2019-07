Erster Wolfnachwuchs in der holländischen Veluwe

Auch in Holland sind die Wölfe zurück. In Veluwe hat sich nun das erste Wolfsrudel gebildet. Kurt Kotrschal zieht Vergleiche zu Österreich.

Wildkameras verzeichnen ersten Wolfsnachwuchs in der Veluwe

Wie groß sind die Wolfsschäden ?

Man sollte übrigens bezüglich der Schäden durch Wölfe die Kirche im Dorf lassen.

Schäden durch Wildschweine, Hirsche und Rehe in Millionenhöhe

(Text von Kurt Kotrschal ; Wolfsexperte, Verhaltensforscher und Biologe.) Ich habe ja die Geschichte von Eric, schließlich auch von Emma über ein paar Wochen erzählt, um greifbar zu machen, was im Leben von Wölfen wichtig ist. Und es war fast ein wenig prophetisch, als ich vor drei Wochen die beiden Wölfe Eric und Emma ein neues Rudel „im Westen Europas" gründen ließ. Gedacht habe ich natürlich an Ost-Holland, wo sich ein riesiges, unter Naturschutz stehendes Waldgebiet ausbreitet. Es wird „Veluwe" genannt und ist mit 1100 km² das größte zusammenhängende Waldgebiet der Niederlande in der Provinz Gelderland.Nun hat uns die Realität eingeholt: Seit 2013 wandern immer wieder Wölfe in die Veluwe ein. Aber heuer verzeichneten Wildkameras erstmals Nachwuchs, es hat sich also das erste Rudel in der Veluwe gebildet.Man reagiert übrigens wie überall. Viele Holländer sind begeistert, andere dagegen um ihre Schafe besorgt. Praktisch veranlagt, wie Holländer nun mal sind, gründete man gleich eine Kommission, die Wolfsschäden an Weidetieren feststellen soll – wenn es die dann gibt.In Holland verursachen vor allem unterschiedliche Arten von Wildgänsen Schäden in der Landwirtschaft in der Höhe von etwa 22 Millionen Euro pro Jahr. Durch Wildschweine und Hirsche kommt noch eine Million dazu. Die zu erwartenden Schäden durch den Wolf werden im Vergleich dazu ein paar Tausend Euro betragen – wenn überhaupt.In Österreich stehen übrigens jährliche Millionenschäden in der Landwirtschaft durch Wildschweine, Hirsch und Rehe Schäden durch Wolf in der Höhe von einigen zehntausend Euro entgegen. Mit mehr Wölfen im Land werden sie in Zukunft natürlich auch mehr Nutztiere erbeuten.Auch, weil man hierzulande immer noch viel zu wenig Wert auf Herdenschutz legt. Ich will die Wölfe in ihrem gelegentlichen Appetit auf Schafe nicht verharmlosen. Aber die großen Schäden in der Landwirtschaft verursachen andere Wildtiere. Ein bisschen weniger Geschrei um den Wolf, auch in Österreich wäre angesagt.(mp)