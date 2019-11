Streicht RTL lebende Tiere vom Dschungel-Menü?

Bei der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star..." bleibt den Kandidaten das Essen von lebenden Insekten vielleicht erspart.

Sie greift sich das Glas, setzt an und ext es in 13 Sekunden! 60 Sekunden hätte sie dafür Zeit gehabt.

Auf Ex: Evelyns Dschungel-Bier besteht aus pürierten Kakerlaken, Mehlwürmern und Grillen gemischt mit Kuh-Urin. Der Schaum wurde aus fermentierten Sojabohnen gezaubert. Schon bevor es losgeht, lächelt Evelyn siegessicher: "Ok, let's go!"

Ein Blick sagt mehr als 1.000 Worte: Tapfer lutscht Evelyn am (Kamel-)Penis, hat aber das Gefühl, dass er in ihrem Mund immer größer wird.

Dschungelprüfung "Full of energy": Evelyn Burdecki untersucht den servierten Kamelpenis ganz genau an und stellt fest, dass sie ihn nicht einmal biegen kann. Sie beißt das erste Stück ab und kaut, kaut, kaut...

"Das Problem ist, weil ich jetzt überall Fliegen habe, vielleicht fangen die dann an, zu beißen", überlegt Felix nervös. Doch er traut sich und steckt den Kopf in die Box.

In der zweiten Box geht es weiter mit Schlammkrabben. Felix van Deventer macht sofort weiter. Seine Zungentechnik ist exzellent. Er schraubt den Stern in Rekordzeit ab.

Trotz vieler Schlagen, die sich ihm dreist in den Weg legen, hat Peter Orloff auch in Kammer zwei schnell seinen zweiten Stern.

Dschungelprüfung "Strong". "Hey, Schnappi, wo kommst du her?", plaudert Peter Orloff in Kammer drei mit dem Krokodil, das dort auf ihn wartet.

Ob es jedoch fix im deutschen Dschungelcamp zur Änderung am Speiseplan kommt, ist noch nicht sicher.Zuvor wird die kulinarische Neuerung in der britischen Ausgabe schlagend. Die TV-Bosse vom Sender ITV reagierten auf Kritik von Tierschützern und entschieden, dass es keine lebendigen Mehlwürmer und anderes Getier mehr zu essen geben wird.Bei RTL hat man sich noch nicht dazu geäußert, ob man das Menü bei den diversen Ekelprüfungen ebenfalls adaptieren wird. PETA meldete sich in einem Statement zu Wort: "Tierleid ist keine Unterhaltung. RTL muss dem Tierschutz endlich Rechnung tragen und ab der 14. Staffel keine Tiere mehr für die Show zu nutzen".Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (27) würde die Entscheidung begrüßen: "Das finde ich wirklich sooo gut! Ich habe immer gesagt, dass ich ein lebendiges Tier niemals essen würde. Hätte ich so eine Prüfung bekommen, hätte ich sie abgelehnt. Zum Glück habe ich aber kein lebendiges Tier essen sollen. Ich finde das ganz schlimm und hoffe, dass das deutsche Dschungelcamp mitzieht".Ob RTL tatsächlich ebenfalls die Regeln ändert, wird man noch vor dem Start des Dschungelcamps im Jänner 2020 bekanntgeben.