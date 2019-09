Wasserskifahrer töten Schwan, fahren weiter

"Der Unfall war schrecklich mit anzusehen.", so eine Augenzeugin, die sieht wie Wasserskifahrer mit ihrem Motorboot einen Schwan im Rhein überfahren.

"Der Flügel des Schwans war fast vollständig abgetrennt, das Tier kämpfte um sein Leben – leider umsonst."

Wassersportler nehmen keine Rücksicht

"Die Boote fahren sehr oft nahe an den Tieren vorbei und nehmen keine Rücksicht"

Tierschutzverein fordert Verbot von Wasserski

Dieses Video aus der Schweiz sorgt gerade für einen Aufschrei unter Tierfreunden. Eine 54-jährige Hundebesitzerin beobachtet, wie Wasserskifahrer vergangenen Freitag einen Schwan überfahren und das Tier dabei tödlich verletzen. Die Wassersportler fahren weiter, als wäre nichts passiert., berichtet die Augenzeugin.Beobachtet hat den Unfall Ines Zehnder-Waibel (54): "Ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden dort spazieren. Die Schwäne kennen mich, sie begleiten uns manchmal. Der Unfall war schrecklich mit anzusehen."Diese Stelle des Rheins ist einer der wenigen Orte, an denen Schwäne noch brüten können. Unweit davon liegt die Île du Rhin, die zum Naturschutzgebiet "Petite Camargue" gehört. Es gibt in der Gegend jedoch auch einen großen Wassersportanbieter. Die Sportler nehmen auf die Tiere keine Rücksicht, kritisiert die 54-Jährige., sagt Zehnder-Waibel.Am Tag nach dem Unfall war die Tierfreundin wie üblich unweit der Unfallstelle mit ihren Hunden spazieren: "Normalerweise sind morgens bis zu 20 Schwäne dort weil sie wissen, dass es Futter gibt.Das Video kursiert seit Samstagabend auf Facebook. Die Anteilnahme und Wut unter Tierfreunden ist groß. Der Basler Tierschutzverein Hilfe für Tiere in Not kündigte Sonntagabend an eine Petition zu lancieren, die ein Wasserski-Verbot auf dem Rhein fordert.(mp)