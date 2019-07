Heute hitzefrei für Fiakerpferde in Wien

Seit 14 Uhr zeigt die Messstation in der Wiener City 35,1 Grad. Damit haben Wiens Fiakerpferde für heute hitzefrei – zum 3. Mal in diesem Rekordhitze-Jahr.

Die Tierschützer des VGT kritisieren die "laschen" Regelungen in Wien, wie sie sagen. In Innsbruck bekommen Fiakerpferde ab 32 Grad hitzefrei. In Salzburg fahrne die Kutsc her rbei 35 Grad gar nicht erst aus. "In Wien fahren sie bis zur letzten Sekunde", so Georg Prinz vom VGT.

Fiakerpferde in Wien, am Montag (1.7.2019). An diesem Tag hatten die Tiere das dritte mal in diesem Jahr hitzefrei - nachdem sie bereits vier Stunden in der Sonne gearbeitet haben.

Tierschützer kontrollieren, ob hitzefrei eingehalten wird

Tierschützer fordern hitzefrei ab 30 Grad

"Erfahrungsgemäß hat es in der Sonne drei bis vier Grad mehr als im Schatten. Was nutzt es den Pferden, die den ganzen Tag in der Sonne stehen und gehen, wenn sie erst ab 35 Grad im Schatten hitzefrei bekommen?"

In Innsbruck hatten Fiaker bisher fünf Tage frei

Der Juni brach in Österreich gleich mehrere Hitzerekorde: Mehr Sonnenschein, weniger Regen und 4,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Am heutigen Montag werden wieder maximal 37 Grad Celsius erwartet. Wien knackte um 14 Uhr die 35-Grad-Marke im Schatten. Damit haben Wiens Fiaker für den restlichen Nachmittag frei und marschierten bei der Mittagshitze wieder in die Ställe. Arbeitsbeginn war um 10 Uhr.Seit 14 Uhr zeigt die Messstation in der Wiener Innenstadt 35,1 Grad Celsius an. Wohlgemerkt im Schatten. Damit haben die Fiakerpferde am Nachmittag endlich hitzefrei, informiert Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). Er steht gemeinsam mit anderen Tierschützern in der Wiener City und kontrolliert, ob das "Hitzefrei" eingehalten wird.



In Wien ist es trotz Rekordhitze am heutigen Montag erst das dritte Mal, dass die Tiere nicht arbeiten müssen. Und auch das erst nach 14 Uhr. Die ersten Stunden des Tages hieß es "business as usual". Darum fordern die Tierschützer des VGT, dass Fiakerpferde wie in Berlin ab 30 Grad hitzefrei bekommen.Die derzeitige 35-Grad-im-Schatten-Regelung soll die Belastung für die Tiere deutlich verbessern, heißt es vonseiten der Stadt und der Tierschutzombudsstelle Wien. Tierschützer kritisieren die Novelle., so Georg Prinz vom VGT.Am gestrigen Sonntag erreichte es in Wien 35 Grad. Wiens Fiakerpferde durften damit am frühen Nachmittag zurück in ihre Ställe. In Innsbruck hatten die Tiere dieses Jahr bereits fünf Tage hitzefrei, informiert Georg Prinz (VGT). Dort gilt eine Grenze von 32 Grad."Sowohl in Innsbruck als auch in Salzburg fahren die Kutscher an solchen Tagen gar nicht erst aus", informiert Georg Prinz.Gemessen wird in Innsbruck am Flughafen, circa zwei Kilometer Luftlinie von den Fiakern entfernt, informiert Thomas Koland von der Mobilen Überwachungsgruppe in Innsbruck. Am heutigen Montag chauffieren die Fiaker wieder Touristen durch Innsbruck. Stand 15 Uhr hatte es "erst" 30,8 Grad Celsius am Flughafen. (mp)