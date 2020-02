Hund spaziert in Polizei-Station, Fotos gehen viral

Schäferhund Chico stattete der örtlichen Polizeistelle einen nächtlichen Besuch ab. Die Fotos des herzigen Besuchs entzücken das Netz.

Besitzer wusste nichts vom Ausflug seines Hundes

Bilder von Chico dem Schäferhund aus Texas gehen gerade um die Welt. Der Vierbeiner spazierte des Nächtens in die Polizeistation (Odessa Police Department). Als wäre es das normalste der Welt, stellt der Vierbeiner seine beiden Vorderpfoten auf dem Tresen ab und grinst den diensthabenden Polizeibeamten mit seinem schönsten Schäfer-Lächeln an.Chico trug zwar ein Halsband aber keine Marke mit Hinweis auf den Besitzer. Laut Medienberichten lief der Vierbeiner flink aus der Polizeistation, bevor die Polizisten seinen Chip auslesen konnten. Die Beamten veröffentlichten auf Facebook ein Posting zu dem mehr als willkommenen Besuch. Chico spazierte offenbar wieder zurück nach Hause.Herrchen Edward Alvarados soll erst von seinem Neffen von dem Ausflug seines Vierbeiners erfahren haben. Sein Neffe hatte ihn auf das Facebook-Posting der Polizeistation aufmerksam gemacht. Ob das Chico ist, soll er seinen Onkel gefragt haben. So erfuhr auch Chicos Herrchen vom nächtlichen Abstecher in die Polizeistation. Dort ist der fröhliche Rüde übrigens jederzeit wieder willkommen, wie die Beamten auf Facebook schreiben.