Eichhörnchen an Baum genagelt, Täter gesucht

Tierschutzorganisation Peta erhöht Belohnung für die "Überführung des Eichhörnchen-Quälers" auf 3.500 Euro. Tierfreunde beteiligten sich.

Wurde Eichhörnchen lebendig an Baum genagelt?

„Ein Tier bei lebendigem Leib an einen Baum zu nageln, ist ein schwerer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Tierfreunde beteiligen sich an Belohnung

„Wir hoffen, dass der oder die Täter durch die Hinweise überführt werden können"

Ein Unbekannter nagelte vergangene Woche in Bad Liebenwerda (Stuttgart, Deutschland) ein Eichhörnchen an den Baum. Eine 18-Jährige fand das tote Tier und startete schockiert einen Such-Aufruf nach dem Täter. Die Tierschutzorganisation Peta schaltete sich ein und sucht nun mit einer Belohnung nach dem "Eichhörnchen-Quäler".Peta geht davon aus, dass das Eichhörnchen noch lebte, als es mit zwei Nägeln an den Baum gehämmert wurde. Dies soll gerade von der Polizei geprüft werden. „Sollte der Täter das Eichhörnchen bei lebendigem Leib an den Baum genagelt haben, so muss er gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden", appelliert Peta.Peta setzte anfänglich eine Belohnung von 1.000 Euro für die "Überführung des Eichhörnchen-Quälers" aus. Dank der Hilfe von weiteren Spendern sind es nun 3.500 Euro. Wie Peta berichtet, erhöhte "Immobilien Schmidt GmbH" die anfängliche Belohnung von 1.000 Euro um weitere 1.000 Euro. Zudem beteiligen sich zwei Privatpersonen mit jeweils 500 Euro. Macht insgesamt eine Belohnung von 3.500 Euro aus.Laut Peta gingen bereits mehrere Hinweise auf mögliche Täter ein. Diese wurden an die Polizei in Bad Liebenwerda weitergeleitet. Zeugen können sich weiterhin bei der Polizei oder bei der Tierschutzorganisation (telefonisch unter (0049) 0711-8605910 oder per E-Mail – auch anonym) bei der Tierschutzorganisation melden., sagt Judith Pein im Namen von PETA.