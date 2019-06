Kaiseradler Alois fliegt in die Freiheit

Ein Drittel der jungen Kaiseradler werden in Österreich vergiftet oder erschossen. "Alois" hat Glück und wurde von BirdLife in die Freiheit entlassen.

Vergangene Woche wurde ein junger Kaiseradler von den Mitarbeitern der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich in die Freiheit entlassen. 40 km weit war sein erster Flug, wie der GPS-Sender zeigt., heißt es von BirdLife Österreich.In den ersten Tagen in Freiheit ist der junge Kaiseradler "Alois" ins Dreiländereck Tschechien - Slowakei - Österreich aufgebrochen. 40 km non-Stopp ging sein erster Flug bis in ein Waldstück südöstlich von Mistelbach, wo er nächtigte.„Alois zögerte nicht lange und flog sofort los", heißt es in einer Aussendung. Dank dem GPS-Sender, der ihm von Ornithologen verpasst wurde, wissen sie nun immer genau, wo der Kaiseradler unterwegs ist.Der zwei Jahre alte Kaiseradler Alois wurde Ende Mai von Spaziergängern in der Nähe von Ober-Grafendorf (Niederösterreich) in sehr geschwächtem Zustand gefunden. Er litt an einer bakteriellen Infektion.Der majestätische Greif wurde durch die zuständige Jagd- und Polizeibehörde geborgen und von Mitarbeitern der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee auf die Veterinärmedizinische Universität Wien zur Erstuntersuchung und Erstbehandlung gebracht. Anschließend wurde der Vogel in der von den Vier Pfoten geführten EGS Haringsee gesund gepflegt. BirdLife übernahm im Rahmen des PannonEagle LIFE-Projektes zur Bekämpfung der illegalen Greifvogelverfolgung die Kosten der medizinischen Versorgung., so Schmitt.Rund ein Drittel der jungen Kaiseradler in Österreich werden vergiftet oder erschossen, wie die Vogelschutzorganisation BirdLife berichtet. Selbst streng geschützte und vom Aussterben bedrohte Arten wie der Kaiseradler oder Rotmilan werden regelmäßig illegal ermordet.Im Rahmen des PannonEagle LIFE Projekts haben sich BirdLife Österreich und der WWF gemeinsam mit einer Reihe nationaler und internationaler Partner zum Ziel gesetzt, die illegale Verfolgung des Kaiseradlers und anderer betroffener Greifvogelarten zu reduzieren.Auch bei uns in Österreich sind Vergiftungen keine Seltenheit, wobei das Weinviertel in Niederösterreich ein regelrechtes „Bermuda-Dreieck" für Greifvögel darstellt, berichtet BirdLife.Über 30 Tiere, darunter Rotmilane und Seeadler, wurden getötet, wobei die Dunkelziffer noch weitaus höher liegen dürfte. Dabei kann der Verlust jedes einzelnen, gefährdeten Greifvogels bereits eine Beeinträchtigung der gesamten Population darstellen.(mp)