Tierschützer kauft auf Pferdemarkt Fohlen frei

Startschuss für die jährlichen Fohlen-Versteigerungen in Österreich. Viele Tiere landen im Schlachthof. Tierschutzverein kauft so viele Tiere frei, wie geht.

"Eben erst geboren, werden sie ihren Müttern entrissen und von den Märkten zu Mastanstalten und dann zum Schlächter transportiert. Mitgefühl für diese Tierkinder, Fehlanzeige."

Zehn Haflinger-Fohlen in Kitzbühel freigekauft

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Aus den meisten Fohlen wird in Italien Salami gemacht

Spenden für nächste Fohlenversteigerung

"Um wieder – wie die letzten Jahre – an die 60 Fohlen freikaufen zu können, bitten wir noch um weitere Spenden"

Animal Spirit auf Fohlenmärkten

Jedes Jahr im Herbst finden in Österreich traditionell Fohlen-Versteigerungen statt. Tausende Haflinger- und Norikerfohlen werden auf verschiedenen Pferdemärkten per Kilopreis verkauft. Es handelt sich dabei um aussortierte Zuchtpferde. Die Tiere werden auf diesen Märkten potenziellen Käufern vorgeführt – die meisten davon sind Pferdefleisch-Händler.Tierschützer Franz Plank fährt seit über zehn Jahren auf diese Versteigerungen, um Fohlen freizukaufen. Bei den Auktionen geht es "immer laut" und mitunter "grob" zu, erzählt Plank, Gründer des ehrenamtlichen Tierschutzvereins Animal Spirit., so Franz Plank.Auf den Fohlenmärkten versucht Plank, so vielen Pferdekindern das Leben zu retten, wie er kann. Er sucht vorab Plätze für die Tiere, sammelt Spenden, organisiert Transporter und fährt schließlich zu den Auktionen. Vergangene Woche kaufte er auf dem ersten Fohlenmarkt in Kitzbühel (Tirol) zehn Haflingerfohlen frei. Für sie wurden "gute, private Plätze" in Deutschland gefunden. Ohne Spenden wäre dies nicht möglich gewesen, so Tierschützer Plank und bedankt sich bei allen Spendern.Weil die Fohlen nicht den Schönheitskriterien ihrer Züchter entsprechen, sind die Tiere meist zum Sterben verurteilt. Für den überwiegenden Teil der Fohlen geht es nach der Versteigerung direkt in den Transporter in Richtung Italien. Erste Station Mastbetrieb, zweite Station: Schlachthof.Der nächste und größte Pferdemarkt in Österreich findet traditionell in Maishofen in Salzburg statt – am 24. September. Franz Plank wird vor Ort sein und hofft auf genügend Spenden und Interessenten, um mehr Fohlen freikaufen zu können.Interessenten für Haflingerfohlen können sich per Mail oder telefonisch bei Animal Spirit melden: tanja@animal-spirit.at oder unter +43 2774 29330.