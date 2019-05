Was tun, wenn Sie einem Wolf begegnen?

Wolfsexperte Kurt Kotrschal widmet sich heute der Frage, ob der Wolf für den Menschen gefährlich ist und wie man sich bei einer Begegnug verhalten sollte.

Aber können wir die Kinder noch draußen spielen lassen? Kann man im Wolfswald noch Schwammerl suchen? Wird es für den Hund gefährlich wenn wir spazieren gehen? Müssen wir uns also vor den Wölfen fürchten?

Sogar in Gebieten mit Wolfsrudel ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie einem Wolf begegnen werden. Aber was tun, wenn doch?

Es leben zwar bloß drei Rudel nördlich der Donau und eines entsteht gerade im Wienerwald. Dennoch kann jederzeit und an jedem Ort ein Wolf auftauchen. Beherzigen müssen das vor allem die Halter von Schafen und anderen Weidetieren. Die sind jetzt zu schützen, um sie nicht zu verlieren. Und um den Wölfen beizubringen, dass Schafe keine gute Beute sind. Dafür steht übrigens eine großer Fördertopf der EU bereit. Man muss unsere Politiker aber erst noch sanft dazu überreden, dieses Geld auch abzuholen.Wölfen steht ein Überangebot von Nahrung in Form von Hirschen, Rehen und Wildschweinen zur Verfügung, sie haben also keinerlei Grund sich an Menschen zu vergreifen. In Deutschland wurden im letzten Jahrzehnt ein paar Wölfe ganz legal abgeschossen, weil sich ihre Distanz zu Menschen verringerte. Das passiert aber nur, wenn Wölfe angefüttert werden, etwa um sie besser fotografieren zu können.Letztlich sind Wölfe eine wertvolle Bereicherung unserer Natur. Sie sorgen für eine reichhaltige Kleintierfauna, weil sie Rotfüchse oder Goldschakale kontrollieren. Und sie sorgen besser als menschliche Jäger für einen gesunden Wildbestand. Freilich muss sich die Jagd auf ihre Anwesenheit einstellen, denn Wölfe verändern das Verhalten ihrer Beutetiere. Gefahr für Menschen geht von ihnen nicht aus, wenn wir uns richtig verhalten. Aber das gilt ja letztlich für jedes Wildtier.dann freuen Sie sich mal in aller Ruhe. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass es sich um einen Hund handelt. Ist es tatsächlich ein Wolf, wird er meist die Flucht ergreifen.Falls der Wolf nicht weggeht, was ganz selten passiert:vielleicht auch einen Ast oder Stein werfen. Das würde sich nicht bei einem Bären empfehlen, bei einem Wolf aber wirkt das zuverlässig.(mp)