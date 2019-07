Queen lässt jedes Jahr im Juli Schwäne zählen

Beinahe alle Schwäne Englands gehören Queen Elisabeth II. Um zu wissen, wie viele gefiederte Untertanen sie hat, zählen Schwanenzähler ihrer Majestät nach.

Man erkennt sie an ihren weißen Hosen, roten Poloshirts und eigenen Emblembs. Entdecken sie einen Schwan rufen sie "All up" ("alles auf).

Die Schwanenzähler der Queen – unverändert seit über 530 Jahren

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Boote, Polo-Shirts, weiße Hosen

Fast alle Schwäne Englands gehören einzig und alleine der britischen Krone. Dies wurde 1482 im "Act of Swans" gesetzlich verankert. Man wollte die heiß begehrten Vögel vor dem Aussterben bewahren. Damals waren ihr Fleisch und ihre Federn heiß begehrt.Bis heute stehen die Schwäne unter dem Schutz von Queen Elisabeth II. Wer sie tötet oder ihnen weh tut macht sich strafbar. Im Jahr 2013 sorgte ein illegal gegrillter Schwan am Ufer nah bei Windsor Castle weltweit für Schlagzeilen.Um zu wissen wie viele gefiederte Untertaten die Queen hat, werden die Entenvögel jedes Jahr in der dritten Juliwoche gezählt. Und zwar von dem offiziellen Schwanenmarkierer ihrer Majestät und seinen Schwanenzählern gezählt (Swan Upper). Selbstverständlich auf die gleiche Art und Weise, wie es ihre zählenden Vorgänger im 15. Jahrhundert schon gemacht haben.Fünf Tage lang sind die königlichen Schwanenzähler in traditionellen Ruderbooten inklusive Flagge auf der Themse unterwegs. Man erkennt sie an ihren weißen Hosen, roten Poloshirts und eigenen Emblembs. Entdecken sie einen Schwan rufen sie "All up" ("alles auf). Schwäne die noch keine Markierung haben werden beringt. Außerdem überprüfen die Schwanenzähler, ob die Tiere wohlauf sind. (mp)