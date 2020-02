Mäuse boxen am U-Bahnsteig

Kann das wahr sein? Zwei Mäuse boxen in einer U-Bahnstation in London. Das Foto eroberte die Publikumsherzen beim Wildtierfotobewerb 2020.

Jeden Tag in Bangkok treten Orang-Utans in Boxkämpfen gegeneinander an. "Losing the fight" macht auf die Ausbeutung der Tiere aufmerksam. 2004 wurde die Show dicht gemacht, später aber wieder vielerorts gestartet.

Diese Momentaufnahme vom "Mäuseboxen in der U-Bahnstation" wird derzeit auf sozialen Netzwerken - wie wild - geteilt. Kein Wunder, denn wie oft sieht man eine so kuriose Szene, festgehalten in einem Bild. "Station squabble" heißt das Siegerfoto des diesjährigen "Lumix People's Choice Award".Dem Briten Sam Rowley gelang es, im richtigen Moment abzudrücken und den handfesten Streit zwischen zwei Mäusen, die sich um ein Brotkrümel boxten, festzuhalten. "Station Squabble" (U-Bahn Schlägerei) ist der Titel des Bildes, dass die Herzen der Menschen im Nu eroberte. Wir wollten dieses Bild als U-Bahn-Zeitung natürlich nicht unseren Lesern vorenthalten.Der Fotograf soll rund eine Woche in dem Londoner U-Bahnnetz verbracht haben, um die dort lebenden Mäuse zu porträtieren. Rund 28.000 Menschen wählten sein Foto als das beste "Wildtierfoto" des Jahres 2020. "Ich finde die Stadttiere besonders interessant, wir leben in einer Co-Existenz alle gemeinsam in einer Stadt", so der Künstler zu BBC. Vor allem die U-Bahn Mäuse hätten ein hartes Leben, in einem feindlichen Umfeld. Ohne Sonne und ohne Gras müssten sie im Untergrund buchstäblich ums Überleben kämpfen.