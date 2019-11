Bildstrecke zum Niederknien! Wer Katzen kennt, weiß, sie lieben Schachteln; egal wie klein – die Mieze liegt drinnen. Gilt übrigens auch für Wäschekorb, Blumenkistl,...

"Wenn sich die Katze frühmorgens in die Dekoschale (am verbotenen Tisch) legt und dich anstarrt, als würde sie dir damit einen riesigen Gefallen tun ("jetzt liegt da endlich was drinnen!")."

Cat in a box

Wenn es sich Katzen in Schachteln bequem machen. Oder im Wäschekorb. Oder im Koffer. Oder in der Waschmaschine oder im Blumenkistl...Wer eine Mieze hat, weiß, kein Gegenstand ist vor ihr sicher – und ist er noch so klein oder scheinbar unbequem. Katzen sind wie Wasser, ihre Körper passen sich jeder Form an.