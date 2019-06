Wolf Eric zieht in die Ferne; lernt, dass Schafe weh tun

Jungwolf Eric verlässt seine Familie und wandert bis nach Holland. Auf dem Weg sieht er Menschen, Autos, Schafe – und er trifft Jungwölfin Freia.

Jungwolf Eric ist kein Baby mehr

Jüngere Geschwister aufziehen, jagen, Ausflüge machen

Eric zieht es in die Ferne; er verlässt die Familie

Wölfe verbinden Autos nicht mit Menschen

Mäuse, Hasen, Äpfel – Magen darf nicht zu voll sein

Vorsicht vor fremden Wolfsrudeln

Herdenschutz hält Wölfe fern

Wichtige Lebenslektion: Schafe tun weh; besser ignorieren

Wenige Menschen, viele Wildschweine

Eric verliebt sich in Freia

(Text von Kurt Kotrschal; Wolfsexperte, Verhaltensforscher und Biologe.)Vor mehr als einem Jahr wurde Eric mit seinen sechs Geschwistern von Mutter Flora im Mai zur Welt gebracht. Seinen Namen bekam er vom Wildhüter wegen seines rötlichen Fells und seiner unbändigen Unternehmungslust. Es folgte ein unbeschwerter, aber aufregender Sommer für die Welpen, mit immer weiteren Erkundungen im Territorium des Rudels.Täglich neue Eindrücke, Gerüche von Mäusen, Füchsen, Rehen, Hirschen und Wildschweinen, einmal von einem durchziehenden Luchs. Das Verhalten seiner älteren Geschwister lehrte ihm, ob man damit spielen und sie jagen kann, oder sich doch lieber verzieht. Als er zum ersten Mal einen Menschen witterte, bekam er plötzlich Angst und verzog sich, als er sah wie aufmerksam und vorsichtig seine Eltern darauf reagierten.Seit Dezember werden die nun 7 Monate alten Welpen immer öfters auf die Jagd mitgenommen. Anfangs stören sie bloß, aber bereits im Februar schnitt Eric einem flüchtenden Hirsch gekonnt den Weg ab, was seiner Familie erleichterte, die Beute zu packen und zu Boden zu bringen. Ein Jahr nach seiner eigenen Geburt gebar Mutter Flora ihren nächsten Welpen, fünf neue Geschwister waren es.Im Juni und Juli spielte Eric ausgelassen, rau aber herzlich mit ihnen, würgte ihnen vor, wenn sie nach seiner Rückkehr seine Lippen leckten und brachte ihnen auch mal ein Stück eines Hasen mit. Der Sommer war schön, der Wald voller Wild, die Menschen störten nicht sehr und die neuen Geschwister gediehen prächtig.Er zog Richtung Westen los, in der ersten Nacht bereits fast 80 Kilometer. Eric verschlief die Tage in sicheren Verstecken und wanderte nachts, weil da weniger Menschen unterwegs sind; von seinen Eltern und Geschwistern hatte er ja gelernt, vorsichtig zu sein.das war weniger anstrengend, als mitten durch die Pampa; Wölfe sind ja nicht blöd.Einmal aber fuhr ihm ein grünes Geländeauto langsam hinterher; der aufgeregte Jäger am Steuer filmte Eric mit seinem Handy. Das wusste Eric natürlich nicht, er fühlte sich aber bald gestört und bog ins Gebüsch ab.Wölfe verbinden Autos nicht mit Menschen und sind ihnen gegenüber wenig scheu. Daher werden sie auch oft überfahren. Das würde Eric aber nicht passieren.Aber das las Eric natürlich nicht, er war in der nächsten Nacht ohnehin schon wieder über alle Berge.Wandern macht hungrig, Eric nahm daher zwischendurch was er bekommen konnte, ein paar Mäuse, einen Hasen, Kot von anderen Tieren, ein paar süße Äpfel und einmal auch ein unvorsichtiges junges Reh.er hätte ja von einem großes Tier bloß wenige Kilo zu sich nehmen können. Er konnte sich auf Wanderschaft keinen zu vollen Bauch leisten. Und es war lebensgefährlich, einem ansässigen Rudel aufzufallen. Ein paar Mal hatte er Rudel heulen gehört, aber nie geantwortet.Immer war er an der windabgewandten Seite an denFremden ganz leise und vorsichtig vorbeigeschlichen. Hätten sie ihn entdeckt, sie hätten ihn erbarmungslos gejagt und ziemlich sicher getötet. Daher verhalten sich junge Wölfe auf ihren einsamen Wanderungen sehr unauffällig, weswegen sie meist auch von den Menschen übersehen werden.Schon bald traf Eric auf einer Wiese auf ein paar wollige, weiße Tiere, die sich dicht zusammendrängten. Sie rochen interessant, reizten seinen Jagdlust und Eric war hungrig. Zwar hatten seine Eltern und Geschwister nie Schafe gejagt oder sie als Beute nach Hause gebracht, aber man darf ja als Jungwolf wohl neugierig sein. Umspannt waren die Schafe von lächerlichen Drähten, die nahe am Boden etwas dichter verliefen.Kein Problem, da durchzuschlüpfen, dachte Eric. Also bohrte er seine Schnauze zwischen Wiese und erster Litze Richtung Schafe, als ihn wie ein Blitz ein noch nie gekannter Schmerz traf. Nur weg,Was Eric natürlich nicht wusste: Der Bauer hatte in weiser Voraussicht seine Umzäunung „wolfssicher" gemacht. Die Landespolitiker hatten die dafür vorgesehenen EU-Mittel abgerufen undDafür hatte erund hatte entscheidendAnfang Oktober und 1.000km weiter westlich fand Eric ein großes, lichtes Waldgebiet. Mit Föhren, Buschwerk und viel Gras zwischen den Bäumen, ganz anders wie der Wald, in dem er zur Welt kam. Sein Tagesversteck wurde gleich von einem nistenden Paar Kolkraben entdeckt; Raben bleibt eben nichts verborgen.Es gab wenige Straßen, es roch nur schwach nach Mensch, aber stark nach Wildschweinen, die zu jagen Eric freilich noch lernen musste.Eric fühlte sich danach, hier ein paar Tage von seiner anstrengenden und abenteuerlichen Wanderung auszuspannen, als ihm ein verlockender Duft in die Nase stieg.Eine Wölfin, jung, alleine, so stellte er fest, aber keine seiner Schwestern. Sie roch einfach umwerfend gut und Eric machte sich sofort auf die Suche. Es sollte sich um eine Jungwölfin aus einem dänischen Rudel handeln, die wir Freia nennen werden.Sie lagerte windwärts ein paar km von Eric entfernt,Wie ihre erste Begegnung ablief und wie sie zusammen ein Rudel gründeten, wird hier kommende Woche zu lesen sein.(mp)